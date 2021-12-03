"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Coca-Cola с целью $56,8

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Coca-Cola Co. с целевой ценой $56,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: 53,02$, потенциальная доходность: 7,13%, стоп-приказ: $51,79, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты надеются, что всё разгоняющаяся продовольственная инфляция рано или поздно найдет отражение в котировках данного производителя безалкогольных напитков. "Отчетность большинства компаний, которая выходила по III кварталу 2021г, показала, что корпоративный сегмент не только не пострадал от повышающейся инфляции, успешно перекладывая все расходы на потребителя, но и смог добавить в маржинальности, повысив цены сверх расходов, - отмечают аналитики. - Да, компания отставала в постпандемийный период за счет излишнего фокуса на напитках, но на текущий момент - накопила на балансе порядка $11 млрд наличности, и высока вероятность, что нас ждут в ближайшее время новости о поглощениях компаний с дополняющими продуктовыми линейками".

"С технической точки зрения актив торгуется в боковом высокоамплитудном диапазоне, около своей локальной поддержки. Рекомендуем открывать длинные позиции на текущих уровнях, пользуясь хорошим соотношением риск/доход. При таком входе, при открытии позиции на 21,55% от портфеля, риск по нему составит 0,5%. Коэффициент прибыль/риск = 3,07", - указывают стратеги Финама".

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