Следующий год будет достаточно благоприятным для банковского сектора РФ - "Финам"

Аналитики "Финама" полагают, что 2022г окажется достаточно благоприятным для банковского сектора РФ и рекомендуют покупать акции Сбербанка и ВТБ, отмечается в материале инвесткомпании.

"Следующий год, по нашему прогнозу, также окажется достаточно благоприятным для банковского сектора РФ на фоне продолжающегося восстановления экономики страны (по оценке МВФ, ВВП России в 2022г увеличится на 2,9% после роста на 4,7% в текущем году). Хотя повторения рекордных показателей текущего года мы, вероятно, все же не увидим. По нашим предварительным оценкам, темпы роста ипотечного кредитования в РФ в 2022г замедлятся до 15-17% с ожидаемых 25-26% в 2021г, необеспеченного потребительского кредитования -до 12-14% с 21-22%. Это будет обусловлено, на наш взгляд, прежде всего "естественными" факторами - ростом стоимости кредитов и постепенным исчерпанием базы платежеспособных заемщиков на фоне увеличения закредитованности населения: показатель долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов, по данным ЦБ, на 1 июля составил 10,24% и стал рекордным за все время наблюдений", - прогнозируют эксперты.

Помимо этого, свою роль должно сыграть и наделение ЦБ РФ правом вводить прямые количественные ограничения на выдачу банками и микрофинансовыми организациями некоторых видов кредитов, полагают в "Финаме". Применять новый инструмент регулятор планирует со II полугодия 2022г. Что касается корпоративного кредитования, то темпы роста здесь, по оценке аналитиков инвесткомпании, составят, вероятно, 9-11% и будут близки к темпам роста в нынешнем году.

Эксперты советуют инвесторам рассмотреть акции Сбербанка и ВТБ.

"Отчетность Сбера по МСФО за III квартал 2021г была сильной, - напоминают стратеги "Финама". - Банк продемонстрировал хорошую динамику процентных и комиссионных доходов и нарастил чистую прибыль на 28% (г/г) до 348 млрд руб. при весьма высоком показателе ROE на уровне 26,8%. Мы ожидаем, что благодаря устойчивому финансовому положению и высокой эффективности бизнеса банк больше других выиграет от экономического восстановления страны после кризиса. Преимуществом Сбера выступает прозрачная дивидендная политика, предусматривающая дивидендные выплаты в размере 50% прибыли. Дивидендная доходность акций Сбера является одной из самых высоких среди мировых кредиторов. Наша оценка справедливой стоимости обыкновенных акций банка составляет 435,1 руб., привилегированных - 391,6 руб. Потенциал роста по обыкновенным акциям равен 32,3%, по привилегированным - 31,2%. Рекомендации по акциям обоих типов акций - "покупать".

По мнению экспертов, отчетность ВТБ за III квартал 2021г была сильной: банк продемонстрировал рост прибыли в годовом выражении в 5 раз до 87 млрд руб. благодаря неплохим результатам по основным направлениям деятельности, а также существенному снижению расходов на кредитный риск. При этом рентабельность капитала в годовом выражении взлетела с 4% до 16,9%. Руководство ВТБ повысило прогнозы по ряду показателей на весь текущий год и подтвердило намерение выплачивать в виде дивидендов 50% чистой прибыли.

"По нашим оценкам, размер дивиденда по обыкновенным акциям банка по итогам 2021г составит 0,0063 руб., а дивидендная доходность может превысить 10%. Отметим также, что ВТБ остается заметно недооцененным по мультипликаторам по сравнению с банками России и развивающихся рынков, и позитивные фундаментальные драйверы для его дальнейшей переоценки, на наш взгляд, сохраняются. Мы рекомендуем "покупать" обыкновенные акции ВТБ с целевой ценой 0,0601 руб., что соответствует потенциалу роста на 24,4%", - указывают аналитики "Финама".

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