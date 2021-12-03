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03 декабря 2021 года 13:54
Котировки коксующегося угля краткосрочно останутся на текущем уровне - Банк "Открытие"
Котировки коксующегося угля в краткосрочной перспективе останутся, скорее всего, на текущем уровне, при этом сбои поставок угля из Канады из-за закрытия порта в Ванкувере, а также проблемы с экспортом угля из Австралии из-за дождей будут поддерживать цены в первом квартале 2022 года, полагает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-УГОЛЬ-АНАЛИТИКА
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