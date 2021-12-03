Котировки коксующегося угля краткосрочно останутся на текущем уровне - Банк "Открытие"

Котировки коксующегося угля в краткосрочной перспективе останутся, скорее всего, на текущем уровне, при этом сбои поставок угля из Канады из-за закрытия порта в Ванкувере, а также проблемы с экспортом угля из Австралии из-за дождей будут поддерживать цены в первом квартале 2022 года, полагает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

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