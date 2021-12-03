Акции ММК, Сбербанка и АЛРОСА будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), Сбербанка и "АЛРОСА" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании

"ММК" на следующей неделе проведет "День инвестора", на котором может поделиться долгосрочными планами, а также обозначить свои прогнозы по результатам работы в IV квартале 2021 года. С учетом благоприятной конъюнктуры на рынке стали форвардная дивидендная доходность остается двузначной, хотя за горизонтом 2022 года циклический спад может привести к снижению показателей. Среди других особенностей можно выделить сохраняющиеся шансы на включение в индекс MSCI, но уже на майской ребалансировке. При этом важным моментом может быть взгляд менеджмента на будущую дивидендную политику в условиях ужесточения налоговых инициатив, а также возможные планы по CapEx, - отмечают эксперты. - Техническая картина по акциям "ММК" располагает к продолжению отскока, который формируется на этой неделе после достижения 4-месячного минимума. После падения более чем на 20% от максимумов текущие цены выглядят привлекательными для покупателей, что может поддержать котировки на следующей неделе при благоприятном информационном фоне".

"Сбербанк на следующей неделе представит финансовые результаты за ноябрь по стандартам РСБУ. Сами результаты не представляют большой интриги, но они могут выступить формальным катализатором для роста. После глубокой общерыночной коррекции обыкновенные акции банка растеряли существенную часть капитализации и торгуются ниже сентябрьских уровней. С учетом сильного долгосрочного фундаментального кейса, а также ожидаемых рекордных дивидендов за 2021 год бумаги банка вполне могут пользоваться спросом при дальнейшем потеплении сентимента, - указывают аналитики инвесткомпании. - Техническая картина показывает наличие сильной зоны сопротивления в районе 335 - 340 руб. При этом до нее еще есть "апсайд", который вполне может быть пройден на следующей неделе. При этом есть все шансы и на более внушительный рост, если общерыночный фон будет располагать к оптимизму".

"АЛРОСА" на следующей неделе представит данные по продажам в ноябре. Как правило, менеджмент снабжает пресс-релиз кратким комментарием рыночной ситуации и взглядом в будущее. С учетом низкого уровня запасов в отрасли и сильного спроса в 2022 году может сохраняться дефицит алмазного сырья, что будет поддерживать высокие цены. Это позволяет надеяться на сильные результаты и высокие дивиденды "АЛРОСА". На следующей неделе мы сможем увидеть, сохраняет ли менеджмент такие прогнозы, и как компания отработала ноябрь по продажам и производству, - пишут в BCS Express. - Техническая картина по акциям эмитента демонстрирует ситуацию, близкую к общерыночной. После достижения 5-месячного минимума в районе 120 руб. котировки отскочили. Первой целью может быть зона, образованная ближайшим постдивидендным пиком и локальным минимумом до отсечки в районе 136-137 руб."

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