Вероятна высокая волатильность нефтяных цен в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятна высокая волатильность цен на нефть марки Brent в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Дальнейшая динамика котировок нефти продолжит определяться эпидемиологической ситуацией. Если опасения нового штамма коронавируса все же окажутся чрезмерными, то нефтяные котировки усилят свой рост. Тем не менее мы пока видим маловероятным возврат фьючерсов на нефть марки Brent на уровни существенно выше $80/баррель. При дальнейшем ухудшении эпидемиологической ситуации цены должны опуститься на более низкие уровни, но при таком сценарии ОПЕК+ все же внесет корректировки в свои действия, что ограничивает падение цен на черное золото, - указывают эксперты банка. - В пятницу на краткосрочную динамику нефтяных цен будут влиять недельные данные по числу буровых установок в США от Baker Hughes".

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