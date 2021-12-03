Рынок акций РФ утром подрос к 3970п по индексу МосБиржи вслед за нефтью, лидирует НОВАТЭК

Москва. 3 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent превысила $71 за баррель, растут металлы); индекс МосБиржи поднялся к 3970 пунктам во главе с бумагами "НОВАТЭКа".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3969,08 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1697,3 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 73,67 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +0,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,8% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "Московской Биржи" (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, инвесторы ожидают публикации ноябрьского отчета по занятости от Минтруда США, который, возможно, окажется не столь позитивным, как предполагалось. На американском рынке труда сохраняются проблемы с наймом работников, при этом рост заработной платы ускоряется, что отражается на потребительской инфляции, а уровень безработицы продолжает снижаться. Консенсус-прогноз по основному показателю отчета, количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства, прогнозируется на уровне 548 тыс.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что политика и нефть поддержат рублевые активы в первой половине торгов в пятницу.

Америка накануне ощутимо подросла, но это не должно вселять ненужный оптимизм, даже несмотря на то, что лучше рынка были акции банков, которые часто задают среднесрочный тренд рынка. В любой момент может начаться волна фиксации небольшой спекулятивной прибыли.

Решение ОПЕК+ не менять планы по увеличению добычи вызвало мгновенное падение котировок на 5% в четверг, но вся просадка была очень быстро выкуплена и нефть потихоньку стала расти. Поддержку котировкам оказали заявления ОПЕК+ о том, что страны продолжат консультации, и анализ влияния нового штамма коронавируса, а коррективы в политику ОПЕК+ могут вноситься незамедлительно.

Такой исход саммита не дает надежд, что в ближайшем будущем котировки Brent вернутся в район $80 за баррель. Скорее всего, в ближайшие дни будут наблюдаться волатильные торги чуть выше $70 за баррель. Сопротивлением для нефти служит район $78, первой поддержкой - $68, а более сильной преградой снижению - $66 за баррель.

В актив рынку акций РФ можно записать встречу главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Любые официальные контакты с США рынок сейчас будет воспринимать позитивно.

Тем не менее, нельзя исключать, что во второй половине дня по рынку пройдет фиксация прибыли перед выходными. Ярко выраженного тренда на рынке нет, и даже небольшую прибыль имеет смысл фиксировать, считает Антонов.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что внешний фон утром в пятницу нейтрально позитивный, повышенной тревоги относительно штамма omicron уже нет. Нефть дорожает на заверениях ОПЕК+, что объемы добычи могут быть оперативно пересмотрены в случае падения спроса.

Индекс МосБиржи обладает потенциалом роста до 3980-4000 пунктов. Рубль также не имеет особых причин для ослабления, поскольку в ближайшее время может состояться онлайн-встреча президентов РФ и США, а это повод для некоторой геополитической разрядки.

В России Минфин объявит параметры покупки валюты в рамках бюджетного правила на декабрь, выйдет статистика по росту реальных зарплат за сентябрь, розничным продажам за октябрь и цифры по безработице. Акции "НЛМК" торгуются последний день с дивидендами 13,33 руб. на бумагу.

Аналитики JPMorgan пока не обнаружили существенного влияния omicron на нефтяной спрос. Данные по мобильности, исключая Китай, говорят о том, что на прошлой неделе мобильность находилась на уровне 93% от значений 2019 года. Однако прошлая неделя не является показательной, так как экстренные меры по ограничению распространения нового штамма начали приниматься на выходных и в начале текущей недели. Тем не менее, вопрос спроса может оказаться далеко не первым. В техническом плане котировки Brent падали на 24% ниже своего пика в текущем году, что в классическом понимании называется вхождением в "медвежий" рынок. В традиционном сценарии это повышает вероятность тестирования значений в диапазоне $55-60 за баррель. С другой стороны, Рождество уже близко, а ралли Санта-Клауса на рынке нефти случается чаще, чем на рынке акций, отмечает Кочетков.

В США индексы в четверг выросли на 0,8-1,8% после двух дней падения, что привлекло новых покупателей.

Некоторое успокаивающее действие на участников торгов оказали заявления представителей ВОЗ о том, что существующие вакцины по-прежнему дают определенную защиту против нового штамма COVID-19 "омикрон".

Поддержку рынку оказало также сообщение о том, что республиканцы и демократы в Конгрессе достигли соглашения о продлении финансирования правительства до середины февраля, что позволит избежать шатдауна в конце этой недели.

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,9-1,1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне четверга).

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон", и оценивать ответные меры властей стран мира, пишет MarketWatch.

Президент США Джо Байден в четверг объявил о новом плане противостояния коронавирусу. По его словам, новые меры, в частности, предусматривают расширение кампании по повторной вакцинации тех, кому это необходимо. Кроме того, президент США предложил учреждать семейные клиники, где будет возможно не только сделать прививку, но и пройти необходимое тестирование. Также планом предусмотрено пополнение запасов антивирусных препаратов и подготовка групп на случай оказания необходимой помощи тому или иному штату. При этом прекращения работы федеральных структур и введения карантинов не предусматривается.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в Китае в ноябре составил 52,1 пункта, в то время как в октябре он был на уровне 53,8 пункта. Индикатор упал до минимума за три месяца на фоне распространения нового штамма коронавируса.

На нефтяном рынке цены в пятницу растут после локального провала накануне после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом (то есть увеличить ее на 400 тыс. б/с в январе).

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $71,37 за баррель (+2,4% и +1,2% в четверг), январская цена WTI - $68,21 за баррель (+2,6% и +1,4% накануне).

Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон" и потенциальными последствиями его распространения для спроса на нефть.

В пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи министров ОПЕК+, отмечается, что "заседание не закрыто".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русс-Инвест" (+23,6%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+9,3%), бумаги "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,7%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+3,2%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+2,5%), акции "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (+2,3%).

Чистая прибыль ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+1,2%) по МСФО в III квартале 2021 года выросла на 9% по сравнению с показателем за III квартал 2020 года, до 2,848 млрд рублей, сообщила компания. Выручка от реализации продукции увеличилась в 8,5 раза, до 2,972 млрд рублей с 351 млн рублей годом ранее. Скорректированная EBITDA увеличилась почти в шесть раз - до 1,444 млрд рублей с 249 млн рублей.

Подешевели бумаги ОАО "GTL" (-40%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-3,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,09 млрд рублей (из них 3,05 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,66 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 749,38 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").