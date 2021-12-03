Утренние прогнозы: движение вверх

Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов на отечественном рынке в пятницу в связи с достаточно благоприятным внешним фоном.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3955-3970 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3940, 3920 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3980, 4000 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он вполне способен продолжить повышение в район 3980-4000 пунктов при поддержке растущих нефтяных котировок".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Благоприятный внешний фон и восстановление цен на нефть могут оказать поддержку российскому рынку акций. Ожидаем попыток роста индекса Мосбиржи к отметке 4000 пунктов".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций РФ в пятницу ростом на 0,5%".

"Русс-Инвест" (Александр Арутюнян): "Российский рынок акций, скорее всего, откроет торговую сессию пятницы движением вверх на сложившемся к утру достаточно благоприятном внешнем фоне".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи откроется в пятницу ростом. Быть может, относительно вечернего закрытия четверга подрастут и акции нефтегазового сектора в результате ухода нефти выше $70 за баррель".