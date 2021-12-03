Вероятны волатильные торги нефти чуть выше $70/барр. в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Вероятны волатильные торги нефти марки Brent чуть выше $70 за баррель в ближайшие сессии, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Интрига относительно решения ОПЕК+ была до последнего момента. Были вполне логичные ожидания, что в условиях назревающего профицита нефти картель не будет повышать добычу в январе. Однако крупнейшие нефтяные державы все-таки не стали менять предыдущие планы. Это вызвало мгновенное падение котировок на 5%, но вся просадка была очень быстро выкуплена и нефть потихоньку стала расти. Поддержку котировкам оказали заявления ОПЕК+ о том, что страны продолжат консультации и анализ влияния нового штамма коронавируса, а коррективы в политику ОПЕК+ могут вноситься незамедлительно, - пишет главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. - Такой исход саммита не дает надежд, что в ближайшем будущем котировки вернутся в район $80 за баррель. Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим волатильные торги чуть выше $70 за баррель. Сопротивлением для цены нефти служит район $78 , первой поддержкой - $68, а более сильной преградой снижению - $66 за баррель. Пробоя последнего уровня мы не ждем".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.