Идея дня: переход в акции промышленных и транспортных компаний - "ВТБ Мои Инвестиции"

"Голубиное" ужесточение политики ФРС 15 декабря может сделать кривую доходности более крутой и способствовать циклическим акциям, за исключением банковского сектора, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Инвесторам следует тактически переключиться на акции промышленных и транспортных компаний: Boeing Co., United Parcel Service, Caterpillar, Deere & Co., General Electric Co., Union Pacific Corp., Honeywell International, 3M Co., считают эксперты.

