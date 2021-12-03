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03 декабря 2021 года 09:44
Индекс Мосбиржи может подняться к 3980-4000п в пятницу - "Открытие Инвестиции"
Индекс Мосбиржи может подняться к уровням 3980-4000 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Внешний фон перед стартом фондовых торгов в России можно назвать нейтрально позитивным. Динамика азиатских индексов разнонаправленная, но повышенной тревоги относительно штамма COVID-19 "омикрон" уже нет. Нефть дорожает на заверениях ОПЕК+, что объёмы добычи могут быть оперативно пересмотрены в случае падения спроса. Валюты риска слабеют, но в целом на валютном рынке наблюдается низкая волатильность. Индекс Мосбиржи может начать день с попытки дальнейшего восстановления своих позиций с потенциалом роста до 3980-4000 пунктов", - отмечает Кочетков в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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