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03 декабря 2021 года 09:35

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 3 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Две предыдущих сессии рынок заканчивал "в минусе", что, возможно, подтолкнуло трейдеров к покупке подешевевших акций. Некоторое успокаивающее действие на участников торгов оказали заявления представителей ВОЗ о том, что существующие вакцины по-прежнему дают определенную защиту против нового штамма COVID-19. Поддержку рынку оказало также сообщение о том, что республиканцы и демократы в Конгрессе достигли соглашения о продлении финансирования правительства до середины февраля, что позволит избежать шатдауна в конце этой недели.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в пятницу, за исключением Гонконга, следуя за ралли на Уолл-стрит. Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон", и оценивать ответные меры властей стран мира. Гонконгский Hang Seng к 8:28 МСК опустился на 0,5%, в то время как шанхайский Shanghai Composite поднялся на 0,7%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в Китае в ноябре составил 52,1 пункта, в то время как в октябре он был на уровне 53,8 пункта. Японский Nikkei вырос по итогам торгов на 0,9%. Южнокорейский Kospi к 8:24 МСК прибавил 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 укрепился на 0,2%.

Цены на нефть растут в пятницу после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе. Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон" и потенциальными последствиями его распространения для спроса на нефть. В пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи министров ОПЕК+, отмечается, что "заседание не закрыто".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в пятницу составила $71 за баррель, что на 1,9% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,2% - до $69,67 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $67,85 за баррель, что на 2,03% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов выросла на 1,4% и составила $66,5 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,39 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,953 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 декабря вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 724,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,7%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,48%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,27%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,21%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,16%).

Облигации компании "МаксимаТелеком" опустились по итогам торгового дня 1 декабря до минимальных уровней. Котировки облигаций серии БО-П01 упали 1 декабря с 94% до 91% от номинала, в течение дня бумага опускалась ниже 89% от номинала. Выпуск торгуется с доходностью к оферте в июне 2023 года на уровне 18,03% годовых. Ближайшая выплата купона по выпуску - 18 января 2022 года. Второй выпуск серии БО-П02 упал до минимума 91% от номинала с почти 96% на открытии торгов 1 декабря, доходность выросла до примерно 13,4% годовых. Участники рынка полагают, что падение усилилось на фоне истории с возможным дефолтом облигаций "Роснано".

В свою очередь сама компания - АО "МаксимаТелеком" - заявила об исполнении всех обязательств по облигационным займам в строгом соответствии с эмиссионной документацией. 23 ноября 2021 года состоялась очередная выплата купона по второму выпуску на общую сумму 121,55 млн рублей. Следующая выплата купона по первому выпуску состоится 18 января 2022 года. Компания была вынуждена выпустить пресс-релиз о том, что будет исполнять свои обязательства без задержек после того как по итогам торгового дня 1 декабря оба выпуска ее облигаций упали до рекордно низкого уровня.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "МФК "Мани Мен" завершило размещение 3-летних облигаций 2-й серии объемом 2 млрд рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,25% годовых, купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ООО "Главторг" планирует в один из дней с 9 по 14 декабря провести размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом не более 900 млн рублей. Первоначально компания планировала провести сбор заявок на выпуск с 29 ноября по 2 декабря, однако позже она перенесла размещение. Когда компания первоначально планировала собирать книгу, ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 13,25-14% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 13,92-14,75% годовых. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-14 в размере 9,13% годовых. Компания разместила выпуск на 17 млрд рублей в июне 2015 года сроком на 20 лет по ставке 16,8% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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