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03 декабря 2021 года 09:25

Основной проблемой инвесторов остается неопределенность

Рынок акций США вырос в четверг. Фондовые рынки стран АТР преимущественно поднимаются в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг.

Две предыдущих сессии рынок заканчивал "в минусе", что, возможно, подтолкнуло трейдеров к покупке подешевевших акций, отмечает MarketWatch.

"Похоже, что основной проблемой инвесторов по-прежнему остается неопределенность, связанная со штаммом "омикрон" и последствиями, которые любые новые ограничения могут иметь для мировой экономики", - полагает руководитель отдела исследований JFD Group Хараламбос Писурос.

Кроме того, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл озвучил перспективу более быстрого сворачивания программы выкупа активов, что, в свою очередь, создает почву для более быстрого повышения процентных ставок.

Некоторое успокаивающее действие на участников торгов оказали заявления представителей ВОЗ о том, что существующие вакцины по-прежнему дают определенную защиту против нового штамма COVID-19.

"Сильнее, чем когда-либо, люди обеспокоены коронавирусом и степенью опасности, которую представляет "омикрон", - полагает менеджер по инвестициям Unigestion Салман Байг. - Некоторые могут рассматривать спад рынка как возможность для покупки".

Поддержку рынку оказало также сообщение о том, что республиканцы и демократы в Конгрессе достигли соглашения о продлении финансирования правительства до середины февраля, что позволит избежать шатдауна в конце этой недели.

Котировки акций Signet Jewelers (SPB: SIG), которая владеет сетью ювелирных магазинов, упали на 5,1%, несмотря на сильные квартальные результаты.

Бумаги PVH Corp. (SPB: PVH), владеющей рядом известных брендов одежды, подешевели на 4,1%. Финансовые показатели компании за минувший квартал оказались хуже как оценок экспертов, так и ее собственных прогнозов.

Стоимость WeWork Inc. снизилась на 0,7%. Компания, образованная в октябре этого года за счет слияния коворкингового сервиса WeWork со специализированной фирмой по слияниям и поглощениям BowX Acquisition Corp., объявила о пересмотре финансовой отчетности за последние несколько кварталов.

Цена акций Apple Inc. (SPB: AAPL) опустилась на 0,6%. Компания сообщила поставщикам компонентов для своих устройств, что спрос на линейку iPhone 13 замедлился на фоне мировых проблем в цепях поставок, сообщили американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

В то же время котировки бумаг Snowflake Inc., предоставляющей услуги облачного хранения данных, подскочили почти на 16% на хорошей отчетности.

Акции Kroger Co. (SPB: KR) взлетели в цене на 11% после того, как владелец сети продуктовых магазинов улучшил прогноз финансовых показателей на год.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 617,75 пункта (1,82%) и достиг 34639,79 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса выступили акции Boeing Co. (SPB: BA), прибавившие в цене 7,5%, American Express Co. (SPB: AXP) - 4,5% и Visa Inc. (SPB: V) - 4,3%. При этом наиболее значительно подешевели бумаги Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,2%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 64,06 пункта (1,42%) - до 4577,1 пункта. Подъем продемонстрировали все одиннадцать отраслевых секторов индекса, причем десять из них выросли на 1% или более.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 127,27 пункта (0,83%), составив 15381,32 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в пятницу, за исключением Гонконга, следуя за ралли на Уолл-стрит.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон", и оценивать ответные меры властей стран мира, пишет MarketWatch.

Так, Южная Корея ограничивает число участников частных собраний и вводит ограничения для работы кафе и ресторанов в целях противодействия распространению COVID-19, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на премьер-министра страны Ким Бу Гема.

Премьер-министр Южной Кореи заявил, что начиная со следующей недели в столичном регионе страны число участников частных собраний будет ограничено шестью. В других регионах разрешено собираться не более восьми человек. В настоящее время лимит составляет 10 человек в столичном регионе и 12 в других регионах.

Кроме того, добавил он, большинство общественных учреждений, включая рестораны и кафе, будут добавлены в список предприятий, требующих подтверждения вакцинации или отрицательного теста на COVID-19 для входа.

Тем временем президент США Джо Байден в четверг объявил о новом плане противостояния коронавирусу.

По его словам, новые меры, в частности, предусматривают расширение кампании по повторной вакцинации тех, кому это необходимо. Кроме того, президент США предложил учреждать семейные клиники, где будет возможно не только сделать прививку, но и пройти необходимое тестирование. Также планом предусмотрено пополнение запасов антивирусных препаратов и подготовка групп на случай оказания необходимой помощи тому или иному штату.

При этом прекращения работы федеральных структур и введения карантинов не предусматривается.

Гонконгский Hang Seng к 8:28 МСК опустился на 0,5%, шанхайский Shanghai Composite поднялся на 0,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в Китае в ноябре составил 52,1 пункта, в то время как в октябре он был на уровне 53,8 пункта. Индикатор упал до минимума за три месяца на фоне распространения нового штамма коронавируса.

В лидеры падения на гонконгской бирже в пятницу входят акции интернет-гиганта Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (-3,8%), автопроизводителя BYD Co. Ltd. (-3,7%) и интернет-компании Meituan (-3,2%).

Акции производителя электроники Xiaomi Corp. растут на 0,2%, тогда как интернет-компании Tencent Holdings Ltd. - снижаются на 2,6%.

Японский Nikkei к 8:23 МСК поднялся на 0,65%.

Цена бумаг Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. растет на 11,4%, IHI Corp. - на 5,7%, Dentsu Group Inc. - на 5,6%. Акции этих компаний являются лидерами роста среди компонентов индекса в пятницу.

Рыночная стоимость инвесткомпании SoftBank Group снижается на 1,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:24 МСК вырос на 0,8%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. увеличивается на 1%, Kia Corp. - на 1,5%. Акции производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. теряют 0,1%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 укрепился на 0,2%.

Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подорожали на 1,3%, акции ее конкурента Rio Tinto - на 1,4%.

Цены на нефть растут в пятницу после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе.

Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон" и потенциальными последствиями его распространения для спроса на нефть.

В пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи министров ОПЕК+, отмечается, что "заседание не закрыто".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $70,89 за баррель, что на $1,22 (1,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,8 (1,2%) - до $69,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,75 за баррель, что на $1,25 (1,88%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов выросла на $0,93 (1,4%) и составила $66,5 за баррель.

"Хотя ОПЕК+ удивила участников рынка, приняв решение о дальнейшем наращивании добычи в соответствии с согласованным ранее планом, трейдеров, кажется, устроило то, что альянс готов при необходимости собраться вновь и скорректировать добычу", - отмечает аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

"Такое решение даст ОПЕК+ дополнительное время для оценки потенциального влияния нового штамма COVID-19 на нефтяной рынок, и при этом США, призывавшие группу к наращиванию добычи, будут довольны", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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