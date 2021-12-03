.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ, скорее всего, откроет торги пятницы ростом - "Русс-Инвест"
.
ГЛАВНОЕ
Доступность продовольствия - ключевой критерий эффективности властей
Путин назвал доступность продовольствия и повышение объемов производства ключевым критерием эффективности властей в борьбе с ростом цен. Президент РФ также заявил о полном восстановлении рынка труда в России
 
Цены на одежду и обувь в 2022 году могут прибавить еще 15-25%
В 2021 году одежда и обувь подорожали на 10-15%, свидетельствуют данные Fashion Consulting Group. По мнению гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, наряды в этот период выросли в цене не менее чем на 20% (в некоторые категориях выше)...
 
QR-коды будут нужны только перед регистрацией на авиарейс
на
 
Бизнес сможет заплатить налоги одним платежным поручением
Возможностью заплатить налоги "авансом" теперь смогут воспользоваться не только физлица, но и компании, и индивидуальные предприниматели. Закон о расширении механизма Единого налогового платежа (ЕНП) публикует "Российская газета". ЕНП - это...
 
03 декабря 2021 года 09:12

Рынок акций РФ, скорее всего, откроет торги пятницы ростом - "Русс-Инвест"

Российский рынок акций, скорее всего, откроет торговую сессию пятницы движением вверх на сложившемся к утру достаточно благоприятном внешнем фоне, полагает главный экономист инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 декабря 2021 года 15:39
Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне активно дорожающей нефти
Москва. 3 декабря. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и в ожидании новых стимулов к движению.    читать дальше
.
03 декабря 2021 года 15:30
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Coca-Cola с целью $56,8
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Coca-Cola Co. с целевой ценой $56,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: 53,02$, потенциальная доходность: 7,13%, стоп-приказ: $51,79, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты надеются, что всё разгоняющаяся...    читать дальше
.
03 декабря 2021 года 15:03
Следующий год будет достаточно благоприятным для банковского сектора РФ - "Финам"
Аналитики "Финама" полагают, что 2022г окажется достаточно благоприятным для банковского сектора РФ и рекомендуют покупать акции Сбербанка и ВТБ, отмечается в материале инвесткомпании. "Следующий год, по нашему прогнозу, также окажется достаточно благоприятным для банковского сектора РФ на фоне...    читать дальше
.
03 декабря 2021 года 14:40
Вероятно ослабление рубля до 80 руб./$1 к концу 2022г - Альфа-банк
Вероятно движение курса рубля к уровню 80 руб./$1 к концу 2022г, полагают эксперты Альфа-банка. "Если на пороге 2021г основное внимание было сильно сфокусировано на теме восстановления экономики, повестку 2022г полностью формируют опасения, связанные с финансовыми рисками. В центре экономической...    читать дальше
.
03 декабря 2021 года 14:17
Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4560-4610п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4560-4610 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индекс широкого рынка в четверг восстанавливался после двухдневного снижения, поднявшись выше 50-дневной скользящей средней. Индикатор...    читать дальше
.
03 декабря 2021 года 13:54
Котировки коксующегося угля краткосрочно останутся на текущем уровне - Банк "Открытие"
тировки коксующегося угля в краткосрочной перспективе останутся, скорее всего, на текущем уровне, при этом сбои поставок угля из Канады из-за закрытия порта в Ванкувере, а также проблемы с экспортом угля из Австралии из-за дождей будут поддерживать цены в первом квартале 2022 года, полагает...    читать дальше
.
03 декабря 2021 года 13:28
Котировки нефти могут подняться к уровню $73/барр. - ПСБ
Котировки нефти марки Brent в рамках коррекции могут подняться к уровню $73 за баррель, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Рынок нефти по-прежнему выглядит уязвимым к новым волнам ухудшения новостного фона, но локально мы видим...    читать дальше
.
03 декабря 2021 года 13:12
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды "Газпром капитала" серии БО-05 - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на облигации "Газпром капитала" серии БО-05 с офертой через 2 года, отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты указали на следующие позитивные моменты: - "Газпром" показал сильные результаты за 3К21 на фоне высоких...    читать дальше
.
03 декабря 2021 года 12:44
Акции ММК, Сбербанка и АЛРОСА будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), Сбербанка и "АЛРОСА" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "ММК" на следующей неделе проведет "День инвестора", на котором может поделиться долгосрочными...    читать дальше
.
03 декабря 2021 года 12:20
Вероятна высокая волатильность нефтяных цен в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятна высокая волатильность цен на нефть марки Brent в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Дальнейшая динамика котировок нефти продолжит определяться эпидемиологической ситуацией. Если опасения нового штамма коронавируса все же окажутся чрезмерными, то нефтяные...    читать дальше
.
03 декабря 2021 года 11:51
Акции Marvell могут быть интересны для покупок после коррекции вниз - BCS Express
Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций Marvell Technology, но для покупок стоит дождаться коррекции перепроданности, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания Marvell обладает потенциалом развития за счет технологий 5G и роста...    читать дальше
.
03 декабря 2021 года 11:42
Рынок акций РФ утром подрос к 3970п по индексу МосБиржи вслед за нефтью, лидирует НОВАТЭК
Москва. 3 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent превысила $71 за баррель, растут металлы); индекс МосБиржи поднялся к 3970 пунктам во главе с бумагами "НОВАТЭКа".    читать дальше
.
03 декабря 2021 года 11:34
ПСБ рекомендует покупать акции НМТП с прогнозной ценой 9,1 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" с прогнозной ценой на уровне 9,1 рубля за штуку, сообщается в оборе. Выручка "НМТП" за 9 месяцев 2021 года увеличилась на 9,3% г/г (до $526,1 млн), показатель EBITDA вырос на 10,8% г/г (до $363...    читать дальше
.
03 декабря 2021 года 11:15
Вероятны волатильные торги нефти чуть выше $70/барр. в ближайшие дни - "Алор Брокер"
Вероятны волатильные торги нефти марки Brent чуть выше $70 за баррель в ближайшие сессии, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Интрига относительно решения ОПЕК+ была до последнего момента. Были вполне логичные ожидания, что в условиях назревающего профицита нефти...    читать дальше
.
03 декабря 2021 года 10:55
Цены ОФЗ могут остаться вблизи текущих уровней в пятницу - ПСБ
Цены ОФЗ могут остаться вблизи достигнутых уровней в течение торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Ждем в пятницу сохранения цен ОФЗ около достигнутых уровней. Ключевыми событиями для рынка ОФЗ в ближайшее время будут заседание Банка России...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.