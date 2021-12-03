Рубль утром слегка слабеет к доллару и евро на фоне роста геополитических рисков

Москва. 3 декабря. Доллар США и евро незначительно укрепляются на старте торгов "Московской биржи" в пятницу, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне риска введения против РФ новых санкций.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,71-73,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,8 руб./$1 (+16 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,3775 руб./EUR1 (+7,75 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12,29 коп. к уровню закрытия 2 декабря, до 78,11 рубля.

Доллар при этом оказался на 26,37 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 43,3 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка слабеет к доллару и евро на старте торгов 3 декабря на фоне растущих опасений о введении против России новых санкций. Накануне об угрозе их принятия сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме.

"Если последуют новые, как они говорят, "адские" санкции, конечно, мы отреагируем, мы не можем не отреагировать. Как мы отреагируем - будет видно, я сейчас не хочу гадать, на что решится Запад. Нам грозят какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными репрессалиями", - сообщил Лавров.

При этом сдерживающим фактором от большего снижения нацвалюты является рост нефтяных котировок, а также относительно стабильная ситуация на мировых рынках капитала.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $70,83 за баррель, что на 1,66% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $67,71 за баррель, что на 1,82% выше цены на закрытие рынка 2 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,41%, китайский CSI 300 - на 0,35%. S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Две предыдущих сессии рынок заканчивал "в минусе", что, возможно, подтолкнуло трейдеров к покупке подешевевших акций.

По мнению экспертов, низкая активность инвесторов связана с неопределенностью вокруг нового штамма коронавируса "омикрон" и последствиями, которые могут иметь потенциальные ограничения из-за него на мировую экономику. При этом некоторое успокаивающее действие на участников торгов оказали заявления представителей ВОЗ о том, что существующие вакцины по-прежнему дают определенную защиту против нового штамма COVID-19.

Поддержку рынку оказало также сообщение о том, что республиканцы и демократы в Конгрессе достигли соглашения о продлении финансирования правительства до середины февраля, что позволит избежать шатдауна, наступающего в конце этой недели.