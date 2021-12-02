Акции Visa, MasterСard и Citigroup - наиболее перспективные идеи в банковском секторе США - "Финам"

Аналитики "Финама" считают покупку акций Visa, MasterСard и Citigroup наиболее перспективной идеей в банковском секторе США, говорится в материале инвесткомпании.

"Банковский сектор в 2021г пользуется достаточно высокой популярностью у мировых инвесторов. Соответствующие отраслевые индексы ощутимо опередили индексы широкого рынка в ведущих странах. Это было в значительной степени обусловлено увеличением аллокации средств инвесторов в циклические акции, которые должны больше других выиграть от восстановления глобальной экономики. Кроме того, поддержку акциям банков оказало существенное улучшение финансовых показателей сектора, а также возобновление кредиторами США и Европы программ обратного выкупа акций и увеличение дивидендов (в кризисном 2020г ФРС и ЕЦБ значительно ограничили выплаты акционерам банков в связи с необходимостью сбережения ими капитала). В то же время в последние недели разрыв несколько сократился, поскольку вновь усилившиеся эпидемиологические риски омрачают перспективы мировой экономики в глазах инвесторов", - пишут аналитики "Финама".

На их взгляд, финансовые показатели Visa Inc. и MasterСard Inc. в III квартале 2021г были неплохими и отразили существенное восстановление экономической активности в США и в мире. При этом компании остаются одними из технологических лидеров в своей отрасли, инвестируют значительные средства в создание продуктов и усовершенствование уже существующих.

"Объемы цифровых платежей в мире, по прогнозам, продолжат быстро расти в среднесрочной перспективе, а Visa и MasterСard, учитывая лидирующее положение компаний, продолжат оставаться одними из главных бенефициаров данного тренда. Мы также ожидаем, что компании будут и далее направлять значительные средства на выплаты акционерам. Мы рекомендуем "покупать" акции Visa с целевой ценой $282,7, что предполагает потенциал роста на уровне 48,6%. Целевая цена бумаг Masterсard составляет $434,7, что соответствует потенциалу укрепления на 41,9% и рекомендации "покупать", - отмечают эксперты.

По их оценке, отчетность Citigroup Inc. за III квартал 2021г была в целом также неплохой. Негативные последствия пандемии коронавируса продолжили оказывать давление на выручку кредитора, однако благодаря роспуску резервов на возможные потери по займам существенно выросла прибыль. "Мы рассчитываем, что сильный бренд, эффективная бизнес-модель с широким международным охватом и лидерство в сегменте кредитных карт позволят Citigroup остаться бенефициаром восстановления мировой экономики после прошлогоднего спада, сохранить и упрочить свои позиции в отрасли, особенно в потребительском секторе. Целевая цена по акциям Citigroup составляет $82,7 при потенциале роста 32,3%, рекомендация - "покупать", - указывают стратеги инвесткомпании.

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