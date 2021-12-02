.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем укрепляется к доллару и евро благодаря повышающейся нефти и в ожидании решения ЦБ РФ по ставке
.
ГЛАВНОЕ
Доступность продовольствия - ключевой критерий эффективности властей
Путин назвал доступность продовольствия и повышение объемов производства ключевым критерием эффективности властей в борьбе с ростом цен. Президент РФ также заявил о полном восстановлении рынка труда в России
 
Минэкономразвития: в октябре рост ВВП РФ ускорился до 4,9%
ВВП РФ в октябре 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 4,9% в годовом выражении, говорится в опубликованном вчера министерством докладе "Картина деловой активности". Минэкономразвития повысило оценку годового роста ВВП в сентябре до...
 
Генпрокуратура против доплат пассажиров за авиабилеты
Генпрокуратура предлагает Минтрансу дополнить законодательство в сфере авиаперевозок пунктом о "недопустимости возложения на пассажиров необоснованных сборов", а также о прозрачности при формировании тарифов на авиабилеты. Такой ответ замначальника...
 
В РФ лимит подконтрольных банковских операций хотят повысить до 1 млн руб.
В России порог банковских операций, подлежащих обязательному контролю, следует повысить с 600 тыс. до 1 млн рублей, а затем - до 1,5 млн рублей. С таким предложением выступил Национальный совет финансового рынка, пишут "Известия". Порог денежных...
 
02 декабря 2021 года 16:25

Рубль днем укрепляется к доллару и евро благодаря повышающейся нефти и в ожидании решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 2 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль подрастает к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью и в ожидании заседания ЦБ РФ, на котором, как ожидается, будет повышена ключевая ставка.

Курс доллара США составил 73,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 51 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,65 руб./EUR1, подешевев на 3,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,63 копейки - до 78,21 рубля.

Не совсем "логичная" динамика европейской валюты к рублю объясняется нерыночным провалом курса евро в последнюю минуту торгов среды - почти на 30 копеек, до 83,68 руб./EUR1. Без учета этого нерыночного провала на неликвидном рынке, снижение курса евро составляет порядка 30 копеек. Таким образом, рубль демонстрирует умеренное укрепление как к доллару, так и евро.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 декабря на 8,91 копейки, до 74,0637 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,42 копейки, до 83,8105 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует позитивную динамику к доллару и евро на дневных торгах благодаря подрастающей нефти и ожиданиям дальнейшего повышения ключевой ставки. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, совет директоров Банка России на заседании 17 декабря будет рассматривать широкий диапазон решений по ключевой ставке: от 0 до повышения на 100 базисных пунктов (б.п.).

ЦБ РФ не ждет, что ключевая ставка в 2022 году достигнет двузначного значения, пояснила в четверг Набиуллина на саммите Reuters. "Наш базовый прогноз по инфляции в 2022 году - 4-4,5%, и мы не видим двузначный уровень ключевой ставки в следующем году", - заявила она.

Набиуллина напомнила, что прогнозная траектория ключевой ставки, которую ЦБ опубликовал в октябре, составляет 7,3-8,3% в 2022 году. "Конечно, это не forward guidance или policy commitment, это диапазон траектории ключевой ставки, который согласуется с другими параметрами базового прогноза и будет обновлен вместе с прогнозом", - указала она.

Банк России будет держать ключевую ставку выше нейтрального уровня еще какое-то время для устойчивого замедления инфляции, к нейтральному уровню она вернется не ранее середины 2023 года, заявляла ранее Набиуллина.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с выявлением нового штамма COVID-19 "омикрон" и его последствия для роста мировой экономики.

Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения "омикроном" был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки. Это сообщение оказало негативное влияние на американские фондовые рынки, которые открыли сессию в плюсе, но после развернулись и начали снижаться.

Как доложила ВОЗ в среду, по крайней мере 23 страны сообщили о выявленных случаях заражения новым штаммом. Организация ожидает, что это число продолжит расти. Уровень госпитализации увеличивается в Южной Африке, но, тем не менее, еще слишком рано утверждать, что именно "омикрон" привел к резкому всплеску случаев заболеваний COVID-19, отмечается в докладе.

Цены на нефть ускорили рост в ходе дневных торгов в четверг после падения по итогам предыдущей сессии на информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Беспокойство у трейдеров вызывает риск очередной волны карантинных ограничений по всему миру из-за нового штамма, и, соответственно, снижения спроса на сырье.

В центре внимания трейдеров в четверг - заседание министров государств ОПЕК+, которым предстоит принять решение о том, стоит ли корректировать согласованные ранее уровни наращивания добычи в связи с высвобождением стратегических резервов рядом стран, включая США, а также появлением штамма "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг поднялась на 1,38% - до $69,82 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,39% - до $66,48 за баррель.

Администрация президента США Джо Байдена может скорректировать время запланированной продажи нефти из стратегических резервов страны, если в результате распространения нового штамма ее стоимость значительно упадет, заявил между тем заместитель министра энергетики США Дэвид Терк.

Байден на прошлой неделе объявил о намерении продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией для того, чтобы снизить цены на глобальных рынках.

"Впереди у нашей валюты - новые всплески волатильности в свете предстоящих событий. Позднее сегодня страны ОПЕК+ примут решение относительно январских уровней добычи. В свете недавнего появления нового штамма коронавируса пошли спекуляции на тему того, что альянс временно приостановит или замедлит наращивание добычи из опасений ослабления спроса. Впрочем, базовый сценарий все же предполагает наращивание производства на 400 тыс. баррелей в соответствии с планом. Для нефти такой сценарий будет скорее негативным, а значит, на данном фронте для нашей валюты присутствуют понижательные риски", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Сегодня важным событием для рубля станет заседание ОПЕК+, способное задать дальнейшую динамику нефтяным ценам. Впрочем, мы ожидаем, что курс пары "доллар-рубль" вряд ли сможет закрепиться ниже 73,50 руб./$1 даже при остановке наращивания добычи картелем. Завтра будет опубликована трудовая статистика в США, которая на фоне последних жестких заявлений Джерома Пауэлла может ощутимо сказаться на спросе на рисковые активы, в том числе и на рубль", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 6 б.п. - до 7,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 10 б.п. - до 8,34% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 3 б.п. - до 9,04%, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 5 б.п. - до 9,18% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 декабря 2021 года 19:44
Рубль вечером усилил темпы роста к доллару и евро благодаря совокупности благоприятных факторов
Москва. 2 декабря. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине благодаря целому ряду факторов, оказавших позитивное влияние на его динамику.    читать дальше
.
02 декабря 2021 года 19:32
Рынок акций РФ завершил день консолидацией на смешанных внешних факторах, индекс Мосбиржи остался вблизи 3950п
Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ завершил торги в четверг консолидацией при смешанной динамике blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних факторах - просевшая нефть на решении ОПЕК+ не сокращать темпы роста добычи компенсировалась подъемом индексов в США; индекс Мосбиржи остался вблизи отметки 3950 пунктов.    читать дальше
.
02 декабря 2021 года 19:10
Цены евробондов РФ умеренно подросли в четверг благодаря снижению геополитических рисков
Москва. 2 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли в четверг благодаря снижению геополитических на фоне сообщений о подготовке встречи президентов России и США; исключение составил лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене на опасениях более активного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США, чем предполагалось ранее. В итоге суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.    читать дальше
.
02 декабря 2021 года 19:10
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
налитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 2 декабря в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin в ноябре (04:45...    читать дальше
.
02 декабря 2021 года 18:49
"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR VK Group с целью 2646 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR VK (ранее Mail.ru Group) с целевой ценой на уровне 2646 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Холдинг USM Алишера Усманова выходит из капитала VK Group (ранее Mail.ru Group). Подконтрольный холдингу оператор Мегафон продает 45%...    читать дальше
.
02 декабря 2021 года 18:24
Акции Visa, MasterСard и Citigroup - наиболее перспективные идеи в банковском секторе США - "Финам"
Аналитики "Финама" считают покупку акций Visa, MasterСard и Citigroup наиболее перспективной идеей в банковском секторе США, говорится в материале инвесткомпании. "Банковский сектор в 2021г пользуется достаточно высокой популярностью у мировых инвесторов. Соответствующие отраслевые индексы ощутимо...    читать дальше
.
02 декабря 2021 года 18:00
Инвестбанк Синара нейтрально оценивает перспективы стоимости акций Snowflake
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" нейтрально оценивают перспективы прогнозной стоимости акций американской компании Snowflake Inc., предоставляющей услуги облачного хранения данных, сообщается в обзоре. "Продолжая расширять международное присутствие, компания Snowflake в отчетном квартале...    читать дальше
.
02 декабря 2021 года 17:38
Подъем ставки ЦБР до 8,5% в декабре 2021г - наиболее вероятный вариант - Райффайзенбанк
Шаг в 100 б.п. (до уровня 8,5% на конец 2021 года) становится наиболее вероятным вариантом подъема ключевой ставки Банка России на заседании 17 декабря 2021 года при сложившейся инфляционной картине, считают аналитики Райффайзенбанка. "Как мы понимаем, сейчас в центре внимания ЦБ не долгосрочные...    читать дальше
.
02 декабря 2021 года 17:17
ПСБ снизил прогнозную стоимость бумаг Системы до 37 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) понизили прогнозную стоимость бумаг АФК "Система" до 37 рублей за штуку, что предполагает при этом потенциал роста 48% от текущего уровня, говорится в комментарии. "Мы положительно оцениваем финансовую отчетность компании за третий квартал 2021 года, лучше ожидаемой...    читать дальше
.
02 декабря 2021 года 16:49
"Финам" рекомендует покупать акции DTE Energy с прогнозной ценой $126
"Финам" рекомендует покупать акции DTE Energy с прогнозной ценой $126 за штуку на февраль 2023 года, что предполагает потенциал роста 16,3% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Нам импонирует подход к декарбонизации, который...    читать дальше
.
02 декабря 2021 года 16:31
Потенциал роста цены акций ИНТЕР РАО на горизонте 12 месяцев превышает 40% - "ВТБ Мои Инвестиции"
одна из самых недооценённых бумаг на российском рынке, потенциал роста котировок бумаг эмитента на горизонте 12 месяцев превышает 40%, отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты обращают внимание на следующие важные моменты: - По итогам 9 месяцев...    читать дальше
.
02 декабря 2021 года 16:11
Возможен рост цены акций Татнефти до 511 руб. в рамках коррекции - "Велес Капитал"
Возможен подъем котировок обыкновенных акций "Татнефти" до уровня 511 рублей за штуку в рамках коррекции, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Котировки акций "Татнефти" в четверг продолжают восстановление с локальных минимумов в преддверии...    читать дальше
.
02 декабря 2021 года 15:46
Инвесторам рынка акций США в краткосрочной перспективе стоит делать ставку на защитные бумаги - Инвестбанк Синара
Инвесторам на фондовом рынке США в краткосрочной перспективе стоит делать ставку на защитные бумаги в противовес циклическим, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Инвесторы на американском рынке акций обеспокоены тем, насколько эффективными окажутся вакцины против нового штамма...    читать дальше
.
02 декабря 2021 года 15:26
Акции Visa - наиболее интересная долгосрочная "история роста" в IT-секторе США - BCS Express
наиболее интересная "история роста" в долгосрочной перспективе среди ведущих компаний IT-сектора фондового рынка США, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. "Долгосрочный взгляд на сектор информационных технологий США умеренно позитивный. В нем сконцентрировано наибольшее количество...    читать дальше
.
02 декабря 2021 года 15:04
Возможно укрепление рубля до 73,5 руб./$1 при отказе ОПЕК+ от наращивания нефтедобычи - Сбер Управление Активами
Возможно укрепление рубля до 73,5 руб./$1 при решении ОПЕК+ отказаться от наращивания добычи нефти с января, полагает старший портфельный управляющий Сбер Управление Активами Дмитрий Постоленко. "Российская валюта в четверг консолидировалась около 74 руб./$1. Дальнейшая динамика национальной...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.