Рубль днем укрепляется к доллару и евро благодаря повышающейся нефти и в ожидании решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 2 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль подрастает к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью и в ожидании заседания ЦБ РФ, на котором, как ожидается, будет повышена ключевая ставка.

Курс доллара США составил 73,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 51 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,65 руб./EUR1, подешевев на 3,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,63 копейки - до 78,21 рубля.

Не совсем "логичная" динамика европейской валюты к рублю объясняется нерыночным провалом курса евро в последнюю минуту торгов среды - почти на 30 копеек, до 83,68 руб./EUR1. Без учета этого нерыночного провала на неликвидном рынке, снижение курса евро составляет порядка 30 копеек. Таким образом, рубль демонстрирует умеренное укрепление как к доллару, так и евро.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 декабря на 8,91 копейки, до 74,0637 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,42 копейки, до 83,8105 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует позитивную динамику к доллару и евро на дневных торгах благодаря подрастающей нефти и ожиданиям дальнейшего повышения ключевой ставки. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, совет директоров Банка России на заседании 17 декабря будет рассматривать широкий диапазон решений по ключевой ставке: от 0 до повышения на 100 базисных пунктов (б.п.).

ЦБ РФ не ждет, что ключевая ставка в 2022 году достигнет двузначного значения, пояснила в четверг Набиуллина на саммите Reuters. "Наш базовый прогноз по инфляции в 2022 году - 4-4,5%, и мы не видим двузначный уровень ключевой ставки в следующем году", - заявила она.

Набиуллина напомнила, что прогнозная траектория ключевой ставки, которую ЦБ опубликовал в октябре, составляет 7,3-8,3% в 2022 году. "Конечно, это не forward guidance или policy commitment, это диапазон траектории ключевой ставки, который согласуется с другими параметрами базового прогноза и будет обновлен вместе с прогнозом", - указала она.

Банк России будет держать ключевую ставку выше нейтрального уровня еще какое-то время для устойчивого замедления инфляции, к нейтральному уровню она вернется не ранее середины 2023 года, заявляла ранее Набиуллина.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с выявлением нового штамма COVID-19 "омикрон" и его последствия для роста мировой экономики.

Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения "омикроном" был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки. Это сообщение оказало негативное влияние на американские фондовые рынки, которые открыли сессию в плюсе, но после развернулись и начали снижаться.

Как доложила ВОЗ в среду, по крайней мере 23 страны сообщили о выявленных случаях заражения новым штаммом. Организация ожидает, что это число продолжит расти. Уровень госпитализации увеличивается в Южной Африке, но, тем не менее, еще слишком рано утверждать, что именно "омикрон" привел к резкому всплеску случаев заболеваний COVID-19, отмечается в докладе.

Цены на нефть ускорили рост в ходе дневных торгов в четверг после падения по итогам предыдущей сессии на информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Беспокойство у трейдеров вызывает риск очередной волны карантинных ограничений по всему миру из-за нового штамма, и, соответственно, снижения спроса на сырье.

В центре внимания трейдеров в четверг - заседание министров государств ОПЕК+, которым предстоит принять решение о том, стоит ли корректировать согласованные ранее уровни наращивания добычи в связи с высвобождением стратегических резервов рядом стран, включая США, а также появлением штамма "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг поднялась на 1,38% - до $69,82 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,39% - до $66,48 за баррель.

Администрация президента США Джо Байдена может скорректировать время запланированной продажи нефти из стратегических резервов страны, если в результате распространения нового штамма ее стоимость значительно упадет, заявил между тем заместитель министра энергетики США Дэвид Терк.

Байден на прошлой неделе объявил о намерении продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией для того, чтобы снизить цены на глобальных рынках.

"Впереди у нашей валюты - новые всплески волатильности в свете предстоящих событий. Позднее сегодня страны ОПЕК+ примут решение относительно январских уровней добычи. В свете недавнего появления нового штамма коронавируса пошли спекуляции на тему того, что альянс временно приостановит или замедлит наращивание добычи из опасений ослабления спроса. Впрочем, базовый сценарий все же предполагает наращивание производства на 400 тыс. баррелей в соответствии с планом. Для нефти такой сценарий будет скорее негативным, а значит, на данном фронте для нашей валюты присутствуют понижательные риски", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Сегодня важным событием для рубля станет заседание ОПЕК+, способное задать дальнейшую динамику нефтяным ценам. Впрочем, мы ожидаем, что курс пары "доллар-рубль" вряд ли сможет закрепиться ниже 73,50 руб./$1 даже при остановке наращивания добычи картелем. Завтра будет опубликована трудовая статистика в США, которая на фоне последних жестких заявлений Джерома Пауэлла может ощутимо сказаться на спросе на рисковые активы, в том числе и на рубль", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 6 б.п. - до 7,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 10 б.п. - до 8,34% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 3 б.п. - до 9,04%, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 5 б.п. - до 9,18% годовых.