"Финам" рекомендует покупать акции DTE Energy с прогнозной ценой $126 за штуку на февраль 2023 года, что предполагает потенциал роста 16,3% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Нам импонирует подход к декарбонизации, который способствует митигации рисков потери мощности в условиях вывода угольных электростанций. Восстановление экономики Мичигана и ряд крупных проектов, реализуемых в агломерации Детройта, должны поддержать финансовые результаты компании и планы менеджмента по ежегодному увеличению EPS на 5-7%. Кроме того, оптимизация дивидендных выплат поможет снизить высокую долговую нагрузку компании в ближайшие годы", - пишет эксперт Александр Ковалев.

DTE Energy - американская коммунальная компания, базирующаяся в Детройте, крупнейшем городе штата Мичиган. Основная часть бизнеса компании приходится на регулируемый бизнес по поставке э/э и газа. Кроме того, компания оказывает услуги по обслуживанию оборудования электроэнергетики, а также осуществляет торговлю э/э на оптовом рынке.

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