Потенциал роста цены акций ИНТЕР РАО на горизонте 12 месяцев превышает 40% - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "Интер РАО" - одна из самых недооценённых бумаг на российском рынке, потенциал роста котировок бумаг эмитента на горизонте 12 месяцев превышает 40%, отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты обращают внимание на следующие важные моменты:

- По итогам 9 месяцев 2021 года компания представила лучшие в своей истории результаты: по сравнению с прошлым годом выручка выросла на 19%, EBITDA - на 38%, а чистая прибыль увеличилась на 37%.

- В ходе конференции по результатам 3К21 менеджмент повысил прогноз по EBITDA и сообщил о подготовке новой политики в сфере ESG, а также дал оптимистический прогноз по производству газовых турбин с большим портфелем проектов до 2030 года. Улучшение ESG профиля расширит круг потенциальных международных инвесторов компании. Позитивом также станет дальнейшее наращивание экспортных поставок электроэнергии в Китай.

- "Интер РАО" продолжает аккумулировать денежные средства и удерживает сумму дивидендных выплат на уровне 25% от чистой прибыли, но сильный денежный поток создает предпосылки для увеличения дивидендов в средне- и долгосрочной перспективе. Эмитент с начала года отстал в стоимости от широкого фондового индекса больше чем на 40%. По форвардным мультипликаторам EV/EBITDA в 0,5х и P/E на уровне 3,9x акции являются одними из самых недооцененных среди всех российских компаний.

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