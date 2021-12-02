Инвесторам рынка акций США в краткосрочной перспективе стоит делать ставку на защитные бумаги - Инвестбанк Синара

Инвесторам на фондовом рынке США в краткосрочной перспективе стоит делать ставку на защитные бумаги в противовес циклическим, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Инвесторы на американском рынке акций обеспокоены тем, насколько эффективными окажутся вакцины против нового штамма COVID-19 и какие меры примет государство, и ожидают сигналов в отношении дальнейшей поддержки экономики со стороны правительства и регулятора. В среду негативную динамику показали 9 из 10 секторов S&P 500. Главным аутсайдером оказался телекоммуникационный сектор, он потерял 2,3%. В плюсе завершил торги сектор коммуникаций, прибавив 0,2%. Из-за повышенной волатильности на рынках и неопределенности с распространением штамма "омикрон" мы в краткосрочной перспективе делаем ставку на защитные бумаги в противовес циклическим", - отмечают аналитики банка.

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