Возможно укрепление рубля до 73,5 руб./$1 при отказе ОПЕК+ от наращивания нефтедобычи - Сбер Управление Активами

Возможно укрепление рубля до 73,5 руб./$1 при решении ОПЕК+ отказаться от наращивания добычи нефти с января, полагает старший портфельный управляющий Сбер Управление Активами Дмитрий Постоленко.

"Российская валюта в четверг консолидировалась около 74 руб./$1. Дальнейшая динамика национальной валюты преимущественно будет определяться аппетитом к активам развивающихся стран, глобальным фоном и дальнейшей динамикой нефтяных цен, а также в фокусе участников рынка переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые накануне сделали достаточно жёсткие заявления. Из краткосрочных драйверов стоит отметить итоги саммита ОПЕК+, в случае отказа от повышения добычи нефти в рамках ОПЕК+ возможно укрепление рубля до 73,5 руб./$1", - отмечает эксперт.

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