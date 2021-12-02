"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Johnson & Johnson с целью $172 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: от 161$, потенциальная доходность: 6,83%, стоп-приказ: $153,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что Минздрав Канады выдал постоянное разрешение на применение однодозной вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson для иммунизации людей от 18 лет и старше. Канада стала первой страной, где препарат полностью одобрен регулятором.

"С технической точки зрения котировки компании находятся вблизи сильного уровня поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $161. При покупке на 11,3% и выставлении стоп-заявки на уровне $153,9 риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,55", - указывают аналитики "Финама".

Johnson & Johnson - американская холдинговая компания, в которую входят более 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты и санитарно-гигиенические товары. Крупнейший в мире производитель медицинского оборудования.

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