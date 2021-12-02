Рынок акций РФ утром снизился вслед за нефтью и США, лидирует в откате TCS Group

Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг просел по индексам вслед за упавшей накануне вечером нефтью (Brent откатилась ниже $70 за баррель) и индексами в США; индекс Мосбиржи откатился ниже 3920 пунктов во главе с расписками TCS Group.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3918,58 пункта (-1%), индекс РТС - 1664,84 пункта (-1,3%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,9%.

Доллар стоит 74,12 рубля (-0,16 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-2,9%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7% и -1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Подорожали акции "Московской Биржи" (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Выручка АФК "Система" в III квартале 2021 года составила 225,12 млрд рублей, увеличившись год к году на 21,8%; скорректированная OIBDA корпорации выросла на 4,7% - до 75,03 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Показатели "Системы" оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали роста выручки на 16,7% - до 215,75 млрд рублей и OIBDA в размере 73,64 млрд рублей (при росте показателя на 2,8%).

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, большинство инвесторов продолжают следить за новостями о распространении нового штамма коронавируса "омикрон", поскольку, учитывая возможную реакцию Пекина на вирус, есть вероятность резкого ухудшения в цепочках поставок в мировой торговле и очередного всплеска инфляции на этом фоне.

Также давление на фондовые рынки оказало заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможности более быстрого сворачивания программы покупки облигаций, что открывает дверь для более раннего повышения процентных ставок.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, утром в четверг на рынке акций РФ появились продажи, хотя внешний фон вполне способствует неплохим настроениям. Волатильность в нефти не утихает, но эти "качели" уже привычны участниками торгов. Утром баррель Brent находится в положительной коррекции, что сдерживает продажи. Рынок акций США накануне закрылся снижением, но в четверг растут фондовые фьючерсы. Позитивом для российских площадок является факт сокращения геополитических рисков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынок акций РФ выглядит достаточно крепко, что может являться свидетельством появления на рынке свежих денег нерезидентов, почувствовавших небольшое снижение политической напряженности.

Дальше все будет зависеть от решения ОПЕК+ по квотам добычи в январе. Накануне прошла информация, что ОПЕК ожидает профицита нефти в январе в размере 2 млн б/с и его роста до 3,8 млн б/с к марту. Распространение мутации коронавируса "омикрон" приведет к падению спроса на авиакеросин.

Если повышения добычи ОПЕК+ не будет, то нефть Brent на какое-то время уверенно закрепится выше отметки $70 за баррель. В противном случае поддержка $68 будет пробита и котировки уйдут в район $65 за баррель. От ситуации на нефтяном рынке будет зависеть динамика российских акций и рубля, считает аналитик.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на ближайшем заседании совета директоров регулятор будет рассматривать возможность повышения ставки в диапазоне от 0 до 100 базисных пунктов. Сейчас рынок ждет, что решение будет принято по верхней границе указанного диапазона. Но инфляция продолжает опережать даже самые пессимистичные прогнозы. В годовом исчислении показатель достиг 8,4%, поэтому не исключено, что ЦБ РФ повысит ставку более чем на 1 п.п.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, в начале дня российский рынок акций проявляет неуверенность, хотя американская реакция на появление штамма Omicron в США кажется чрезмерной.

В дальнейшем "быки" могут проявить активность и разогреть индекс МосБиржи в район 4000 пунктов. Днем в еврозоне выйдут данные по ценам производителей - ожидается, что рост ускорится до 19,0% с 16,0% месяцем ранее. В США выйдет статистика первичных обращений за пособием по безработице. Расписки Qiwi (MOEX: QIWI) торгуются последний день с дивидендами 22,44 рублей на бумагу.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, хотя опасения относительно "омикрон"-штамма и сдерживают "быков", явных указаний на ухудшение эпидемиологической ситуации нет, что создает условия для снятия перепроданности рынков. В центре внимания инвесторов в четверг выступления ряда представителей ФРС, способных скорректировать ожидания по заседанию ФРС 14-15 декабря, на котором, вероятно, будет объявлено об ускорении сворачивания программ выкупа.

Поводом для просадки нефти выступили очередное ухудшение настроений на американских финансовых рынках и отсутствие ясности, сможет ли ОПЕК+ пойти на откладывание планов по расширению добычи в январе. Не очень порадовали инвесторов и недельные данные Минэнерго США, показавших сокращение резервов нефти меньше ожиданий при слабом росте загрузки мощностей НПЗ в стране.

Рынок нефти выглядит уязвимым. Но сформированная перепроданность в отсутствие ухудшения общерыночного сантимента позволяет рассчитывать на новые попытки Brent вернуться в диапазон $70-80 за баррель, который является в настоящее время более оправданным с фундаментальной точки зрения, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в ближайшие две недели фондовые рынки будут оценивать влияние штамма "омикрон" на рост мировой экономики, и обстановка на биржах будет нервной.

ОПЕК+ в четверг примет решение, увеличивать ли добычу нефти в январе или ограничить поставки. Учитывая то, что эксперты ОПЕК+ ожидают профицита нефти в первой половине 2022 года и ухудшили прогноз по спросу на нефтепродукты, вряд ли станы ОПЕК+ в ближайшее время будут агрессивно наращивать нефтедобычу. Из-за закрытия некоторых линий авиасообщений упадет потребление авиакеросина. Заместитель министра энергетики США Дэвид Терк сообщил, что администрация президента США может скорректировать сроки запланированного высвобождения стратегических запасов нефти, если мировые цены на энергоносители существенно упадут.

С высокой долей вероятности, в ближайшее время индекс РТС протестирует снизу 1710 или даже 1746 пунктов, и там можно будет замерить силу рынка. Акции "Газпрома" могут протестировать зону сопротивления 350-360 рублей. Покупать эти акции в районе поддержки 320 рублей интересно, в районе сопротивлений - не очень, считает Верников.

В США в среду индексы акций снизились на 1,2-1,8% после появления информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон". По данным Минздрава США, первый случай заражения "омикроном" был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки.

Дополнительное давление на рынок оказало заявление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что он считает целесообразным рассмотрение Федрезервом возможности более быстрого, чем планировалось ранее, сворачивания программы выкупа активов, уже на декабрьском заседании, из-за увеличения рисков ускорения инфляции.

Опубликованные в среду статданные указали на продолжающееся восстановление американского рынка труда, что также говорит в пользу сокращения стимулов. Согласно данным отраслевой организации ADP, число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 534 тыс., что оказалось лучше среднего прогноза экспертов на уровне 525 тыс.

В четверг в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%), снижается Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1-1,4%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,7%).

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после снижения накануне на информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $69,86 за баррель (+1,4% и -0,5% в среду), январская цена WTI - $66,42 за баррель (+1,3% и -0,9% накануне).

Беспокойство у трейдеров вызывает риск введения очередной волны карантинных ограничений по всему миру из-за нового штамма, и, соответственно, снижения спроса на сырье.

В центре внимания трейдеров в четверг - заседание министров государств ОПЕК+, которым предстоит принять решение о том, стоит ли корректировать согласованные ранее уровни наращивания добычи в связи с высвобождением стратегических резервов рядом стран, включая США, а также с появлением штамма "омикрон".

В ноябре Brent подешевела на 16%, WTI - на 21%. Месячное падение стоимости обеих марок стало самым существенным с марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 ноября, на 900 тыс. баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 1,45-2,7 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,2% и -2,7% "префы"), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2%).

Подорожали бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+11,2%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+11%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+5,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,7%).

Компания Globaltrans (MOEX: GLTR) (+0,4% ГДР, до 544,9 рубля) подтвердила целевой уровень финальных дивидендов за 2021 год на уровне 28 руб. на акцию. Целевой уровень финальных дивидендов на 25% превышает сумму промежуточных дивидендов за 2021 г., выплаченных ранее в текущем году, уточнил железнодорожный холдинг.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 16,5 млрд рублей (из них 4,3 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,4 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 0,7 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").