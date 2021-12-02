ОФЗ станут одним из инвестиционных приоритетов в случае замедления инфляции - "Атон"

ОФЗ станут одним из инвестиционных приоритетов в случае замедления инфляции, полагает главный стратег "Атона" Александр Кудрин.

"Движение рынка ОФЗ определяется многими факторами - как внутренними, так и внешними. К внешним можно отнести общие опасения в отношении потенциального роста процентных ставок в США, что заставляет международных инвесторов сокращать свои вложения в долговые инструменты стран категории ЕМ. Помимо этого, появление нового штамма COVID-19 заставляет участников рынка занимать более консервативную позицию, что только усиливает упомянутый отток средств. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов рост геополитической напряженности, которая традиционно негативно отражается на настроениях иностранных инвесторов, присутствующих в сегменте ОФЗ", - отмечает эксперт "Атона".

Основным внутренним фактором, на его взгляд, является рост инфляции и реакция на этот тренд со стороны ЦБ РФ, которая выражается в последовательном ужесточении денежно-кредитной политики. Естественно, это транслируется в движение кривой доходности вверх. В этих условиях вполне логично для инвесторов (как для отечественных, так и для иностранных), что бумаги с фиксированной процентной ставкой интереса не представляют, в отличие, например, от флоатеров (облигаций с плавающей ставкой).

"Тем не менее, есть все основания полагать, что инфляция в ближайшие месяцы начнет замедляться. А вслед за этим регулятор может завершить цикл повышения ставки и после некоторой паузы приступить к ее снижению. В этом свете ОФЗ имеют хороший потенциал и могут оказаться одним из инвестиционных приоритетов для многих участников рынка. Одновременно с этим не стоит забывать, что разница в номинальной доходности рублевых госбумаг и долларовых ставок значительно возросла в последнее время, что делает операции carry trade привлекательными для иностранных игроков. Если инфляция действительно начнет замедляться, мы можем увидеть значительный приток средств нерезидентов на российский рынок", - прогнозирует Кудрин.

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