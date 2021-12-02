Индекс Мосбиржи проведет торги четверга, вероятно, в диапазоне 3920-4050п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 3920-4050 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российские фондовые индексы ощущают некоторую слабость и отыгрывают ухудшение настроений на биржах США и нефтяных площадках на торгах в среду. По ходу дня отскок на мировых рынках, вероятно, заставит и российские активы продолжить попытки роста и попытаться достигнуть краткосрочных целей коррекции. Индексы Мосбиржи и РТС в целом держат курс к уровням краткосрочной коррекции на отметках 4050 и 1750 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - 3920-4050 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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