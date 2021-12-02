Рубль будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в четверг - "Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 83,2-84,5руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля 1 декабря торговался без единой динамики в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 74,27 руб. (+0,20 руб.), курс евро - 83,68 руб. (-0,23 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру четверга восстановилась на 1% и составила $69,58 за баррель. В секторе нефти эмоций все еще слишком много - внимание сосредоточено на предстоящем заседании ОПЕК+ и ее решении. На открытии торгов в четверг российский рубль движется разнонаправленно в парах с мировыми валютами. Рубль поддерживает ослабление геополитической напряженности, но сырьевой фактор все еще имеет значение. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 73,5-74,5 руб. в паре с долларом и на уровне 83,2-84,5 руб. в паре с европейской валютой", - пишет аналитик Денис Бадьянов.

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