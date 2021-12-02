Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут ОПЕК+ и статистика:

- Двухдневный саммит ОПЕК+, в центре внимания - планы экспортёров по увеличению добычи нефти;

- Ожидаются индекс цен производителей еврозоны;

- Выйдут данные по золотовалютным резервам в России (16:00 МСК);

- Будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице в США (16:30 МСК).

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