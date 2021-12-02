Утренние прогнозы: торги акциями РФ в четверг начнутся в минусе

Аналитики отмечают, что внешний фон перед стартом торгов в четверг умеренно позитивный, однако прогнозы на открытие разделились. Большинство экспертов склоняется к тому, что на рынок вернутся негативные настроения.

BCS Express (Василий Карпунин): "Сценарий восстановления индекса Мосбиржи выше 4000-4050 пунктов в сложившейся ситуации придется отложить. Тяжеловесные акции нефтяного сектора с учетом наблюдаемой динамики цены нефти марки Brent могут показывать смешанную динамику. Впрочем, многое будет зависеть от результатов заседания ОПЕК+. Если картель вдруг все-таки воздержится от наращивания производства в следующем месяце, то фьючерсы на нефть марки Brent попробуют вновь закрепиться выше $70 за баррель. Снизу по индексу Мосбиржи ближайшие важные уровни поддержки расположены достаточно далеко - в широком диапазоне 3760-3810 пунктов. На длинном горизонте удержание позиций в акциях "широким фронтом" актуально, но в краткосрочной перспективе не исключаем новых попыток скорректироваться чуть ниже за счет слабого внешнего фона".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,7%, в диапазоне 3965-3985 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3960, 3950 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3990, 4000 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон к утру четверга резко улучшился: более чем на 0,5% подрастают американские фьючерсы, растет стоимость нефти, в плюсе торгуется большинство промышленных и драгоценных металлов. Такая картина говорит о том, что откроемся мы небольшим ростом котировок "голубых фишек". А дальше все будет зависеть от решения ОПЕК+ по квотам добычи в январе. При этом в любом случае волатильность торгов возрастет, что позитивно отразится на акциях "Московской биржи", которые и в среду были в числе лидеров роста".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая слабость рынка нефти и смешанную динамику мировых рынков, полагаем, что на российский рынок могут вернуться негативные настроения, вынудив индекс МосБиржи отступить к 3900 пунктам".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок сегодня откроется снижением на 0,5%".