Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 2 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы, открывшие торги в среду уверенным подъемом, перешли к снижению после появления информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон". Падение Dow Jones Industrial Average с пикового уровня, зафиксированного в ходе сессии, к закрытию торгов составило почти 1000 пунктов. Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения "омикроном" был выявлен в штате Калифорния у вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки. Несмотря на то, что потенциальное появление "омикрона" в США было ожидаемым, официального заявления об этом оказалось достаточно, чтобы рынок, до этого настроенный довольно позитивно, перешел к падению.

Дополнительное давление на рынок оказало заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что он считает целесообразным рассмотрение Федрезервом возможности более быстрого, чем планировалось ранее, сворачивания программы выкупа активов, уже на декабрьском заседании. Пауэлл заявил об этом в ходе встречи с законодателями в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду. Глава Федрезерва отметил, что "риски ускорения инфляции увеличились". Несмотря на то, что инфляционное давление в этом году во многом связано с факторами, вызванными снятием карантинных ограничений, инфляция "охватила экономику более широко", сказал он, пообещав "использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы убедиться, что инфляционное давление, которое мы видим сейчас, не станет устойчивым".

Опубликованные в среду статданные указали на продолжающееся восстановление американского рынка труда, что также говорит в пользу сокращения стимулов. Согласно данным отраслевой организации ADP, число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 534 тыс., что оказалось лучше среднего прогноза экспертов на уровне 525 тыс.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг. Инвесторы продолжают оценивать риски распространения нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон". Гонконгский Hang Seng к 8:15 МСК поднялся на 0,2%, шанхайский Shanghai Composite - всего на 0,02%. Японский Nikkei снизился по итогам торгов на 0,52%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,15%. Вместе с тем южнокорейский Kospi к 8:25 МСК вырос на 0,9%. Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2021 года выросла на 0,3% по сравнению с предшествующими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные Банка Кореи. Это совпало с предварительными данными. Однако аналитики ожидали роста на 0,6%. Темпы роста стали минимальными со второго квартала 2020 года. В апреле-июне ВВП Южной Кореи увеличился на 0,8%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон". Беспокойство у трейдеров вызывает риск введения очередной волны карантинных ограничений по всему миру из-за нового штамма, и, соответственно, снижения спроса на сырье. В центре внимания трейдеров в четверг - заседание министров государств ОПЕК+, которым предстоит принять решение о том, стоит ли корректировать согласованные ранее уровни наращивания добычи в связи с высвобождением стратегических резервов рядом стран, включая США, а также с появлением штамма "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составила $69,75 за баррель, что на 1,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 0,5% - до $68,87 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $66,43 за баррель, что на 1,31% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в среду стоимость этих контрактов снизилась на 0,9% и составила $65,57 за баррель.

Данные Минэнерго США, обнародованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 ноября, на 900 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали падения на 2,7 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 4 млн баррелей, дистиллятов - на 2,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост соответственно на 900 тыс. баррелей и 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 2,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,944 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,702 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 декабря снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 724,57 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-15" (+0,34%), "Европлан-001P-02" (+0,25%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,77%), "Альфа-Банк-002Р-10" (-0,34%) и "ГТЛК-001Р-13" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) завершило размещение выпуска облигаций серии БО-01 номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 26% выпуска на 784,598 млн рублей. Размещение 5-летнего выпуска началось в декабре 2018 года по ставке 13% годовых. По выпуску 20 декабря предстоит исполнение оферты. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "РЕСО-лизинг" во второй декаде декабря планирует провести сбор заявок на 4-летние облигации объемом не более 7 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее, планируется, что ставки купонов будут определяться по формуле с учетом ежедневного уровня RUONIA. Начиная с мая текущего года, компания выходила на долговой рынок пять раз и разместила облигации на 15,5 млрд рублей.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) выкупило в рамках оферты в полном объеме выпуск облигаций серии БО-02 на 10 млрд рублей. ФСК разместила выпуск сроком обращения 35 лет и объемом 10 млрд рублей в ноябре 2016 года по ставке 9,35% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в ноябре 2027 года - 8,45% годовых.

"Роснано" перевело средства для выплаты последнего купона и погашения выпуска облигаций без госгарантии на 4,5 млрд рублей. Таким образом, "Роснано" в полном объеме выплатило купонный доход и погасило облигации серии БО-002Р-01, держателями которых являются преимущественно частные инвесторы. Сумма выплаты по купону, исходя из ставки 9,1% годовых, составляет около 0,2 млрд рублей. Этот небольшой по меркам российского облигационного рынка выпуск оказался в фокусе внимания инвесторов после того, как "Роснано" в ноябре объявило о переговорах с держателями своих долговых обязательств о возможной реструктуризации. В заявлении "Роснано" о погашении выпуска сказано, что "в настоящее время компания продолжает диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами с целью пересмотра условий кредитных обязательств, накопленных до 2021 года, и выработке решений в целях повышения финансовой устойчивости компании и поддержания достаточного уровня ликвидности для выполнения своих обязательств". "Решения должны быть приняты до конца 2021 года", - сказано в комментарии "Роснано".

SPV-структура ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (ОВК) - "ОВК Финанс" (ОВКФ) - объявила о дефолте по 15 и 16 купонам облигаций серии 01 номиналом 15 млрд рублей. По первому сумма обязательств составляет 399,4 млн рублей, по второму - 943,88 млн рублей (в совокупности - более 1,343 млрд рублей). Выплаты должны были быть осуществлены 24 ноября. "Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии средств для погашения займа в текущем периоде", - говорится в сообщениях. "Владельцы облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться к эмитенту с требованием о выплате причитающихся им сумм в форме претензии в соответствии с порядком проспекта ценных бумаг, а также к поручителям", - отмечает ОФКФ.