Вероятен рост цены "голубых фишек" на рынке акций РФ в четверг утром - "Алор Брокер"

Вероятен небольшой рост котировок "голубых фишек" на российском рынке акций в четверг утром, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внешний фон к утру четверга резко улучшился: более чем на 0,5% подрастают американские фьючерсы, растет стоимость нефти, в плюсе торгуется большинство промышленных и драгоценных металлов. Такая картина говорит о том, что откроемся мы небольшим ростом котировок "голубых фишек". А дальше все будет зависеть от решения ОПЕК+ по квотам добычи в январе. При этом в любом случае волатильность торгов возрастет, что позитивно отразится на акциях "Московской биржи", которые и в среду были в числе лидеров роста. В ближайшие дни бумага может продолжить торговаться "лучше рынка", в том числе и в свете ожидания повышения ключевой ставки Банка России, что увеличит процентные доходы биржи", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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