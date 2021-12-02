Возможны попытки возврата цены нефти в диапазон $70-80/барр. - ПСБ

Возможны новые попытки возврата котировок нефти марки Brent в диапазон $70-80 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром четверга фьючерc на нефть марки Brent пытается подрастать и удерживается чуть ниже отметки $70 за баррель. В центре внимания инвесторов находится встреча ОПЕК+. Рынок нефти выглядит уязвимым, но сформированная перепроданность в отсутствие ухудшения общерыночного сантимента позволяем нам рассчитывать на новые попытки котировок вернуться в диапазон $70-80 за баррель (в настоящее время более оправданный с фундаментальной точки зрения)", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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