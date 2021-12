Падение Dow Jones с пикового уровня сессии в четверг составило почти 1000 пунктов

Рынок акций США снизился по итогам торгов в среду. Фондовые рынки стран АТР меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг.

Американские фондовые индексы, открывшие торги в среду уверенным подъемом, перешли к снижению после появления информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Падение Dow Jones Industrial Average с пикового уровня, зафиксированного в ходе сессии, к закрытию рынка составило почти 1000 пунктов.

Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения "омикроном" был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки.

Несмотря на то, что потенциальное появление "омикрона" в Штатах было ожидаемым, официального заявления об этом оказалось достаточно, чтобы рынок, до этого настроенный довольно позитивно, перешел к падению, отмечает Market Watch.

Дополнительное давление на рынок оказало заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что он считает целесообразным рассмотрение Федрезервом возможности более быстрого, чем планировалось ранее, сворачивания программы выкупа активов, уже на декабрьском заседании.

Пауэлл заявил об этом в ходе встречи с законодателями в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду.

Глава Федрезерва отметил, что "риски ускорения инфляции увеличились". Несмотря на то, что инфляционное давление в этом году во многом связано с факторами, вызванными снятием карантинных ограничений, инфляция "охватила экономику более широко", сказал он, пообещав "использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы убедиться, что инфляционное давление, которое мы видим сейчас, не станет устойчивым".

Опубликованные в среду статданные указали на продолжающееся восстановление американского рынка труда, что также говорит в пользу сокращения стимулов. Согласно данным отраслевой организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) Inc. (ADP), число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 534 тыс., что оказалось лучше среднего прогноза экспертов на уровне 525 тыс.

Тем временем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре вырос до 61,1 пункта с октябрьских 60,8 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали роста индекса до 61 пункта, сообщает Trading Economics.

Котировки акций авиакомпаний завершили торги в среду резким падением. Стоимость бумаг American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. упала в цене на 8%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 7,6%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 7,4%.

Акции Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) упали в цене на 11,7%. Поставщик облачных корпоративных решений в минувшем квартале сократил чистую прибыль на 57%, увеличив при этом выручку на 27%. Прогноз прибыли Salesforce.com на четвертый квартал не оправдал ожиданий экспертов.

Бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. подешевели на 0,1%. Крупнейшая нефтегазовая компания США заявила, что будет сохранять капиталовложения на уровне $20-25 млрд в год в период до 2027 года включительно, а также направит $15 млрд за шесть лет на проекты сокращения вредных выбросов.

Бумаги Groupon Inc., владеющей сервисом предоставления скидок, подешевели на 3,3%. Компания объявила о назначении главным исполнительным директором ветерана интернет-ритейлера Zappos Кедара Дешпанде.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду упал на 461,68 пункта (1,34%) и составил 34022,04 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 53,96 пункта (1,18%) - до 4513,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 283,64 пункта (1,83%) и составил 15254,05 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг.

Инвесторы продолжают оценивать риски распространения нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон".

Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения "омикроном" был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки. Это сообщение оказало негативное влияние на американские фондовые рынки, которые открыли сессию в плюсе, но после развернулись и начали снижаться.

Гонконгский Hang Seng к 8:15 МСК поднялся на 0,2%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,02%.

В лидеры роста на гонконгской бирже в четверг выходит финансовый сектор: акции банков China Merchants Bank Co. и China Construction Bank Corp. растут на 2,4% и 2% соответственно, инвестбанка HSBC Holdings - на 1,8% и страховой Ping An Insurance - на 1,7%.

Тем временем бумаги интернет компании Alibaba Group дешевеют на 3,3%, производителя электроники Xiaomi Corp. - на 0,6%, и выходят в лидеры падения.

Японский Nikkei к 8:21 МСК снизился на 0,4%.

На японской бирже больше всего теряют акции технологических компаний: Lasertec Corp (-1,4%), Fronteo Inc (-4,9%), Monex Group (-7,2%), и M3 Inc (-2,2%).

Стоимость инвесткомпании SoftBank Group снижается на 4,5%.

Южнокорейский Kospi к 8:25 МСК вырос на 0,9%.

Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2021 года выросла на 0,3% по сравнению с предшествующими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные Банка Кореи.

Это совпало с предварительными данными. Однако аналитики ожидали роста на 0,6%, пишет Trading Economics.

Темпы роста стали минимальными со второго квартала 2020 года. В апреле-июне ВВП Южной Кореи увеличился на 0,8%.

В то время, как потребительские расходы в июле-сентябре сократились на 0,2%, госрасходы продемонстрировали рост на 1,3%. Экспорт увеличился на 1,8%, импорт упал на 0,7%.

В годовом выражении ВВП страны в минувшем квартале вырос на 4% против роста на 6% во втором квартале.

Инфляция в Южной Корее в ноябре ускорилась до максимума за десять лет - 3,7% против 3,2% в октябре, показали данные статистического ведомства.

Аналитики в среднем ожидали, что потребительские цены в стране вырастут на 3,1%, пишет Trading Economics.

Больше всего в прошлом месяце подорожали продукты питания и напитки - на 6,1%, транспорт - на 12,9%, коммунальные услуги - на 2,7% и одежда - на 1,3%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. увеличивается на 1,5%, Kia Corp. - на 0,4%. Акции производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. растут на 1,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 3%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,15%.

Объем австралийского экспорта в октябре сократился на 3% по сравнению с сентябрем, до минимума за 5 месяцев - 43,05 млрд австралийских долларов ($30,6 млрд), показали данные статистического ведомства страны. Это произошло на фоне падения спроса на австралийские товары за границей и усиления проблем в глобальных цепочках поставок.

Тем временем импорт также упал на 3% по сравнению с предшествующим месяцем и составил 31,83 млрд австралийских долларов - минимум за полгода. Объем импорта сократился из-за ослабления внутреннего спроса на фоне продления ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19 в некоторых ключевых штатах Австралии.

Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подешевели на 0,5%, акции ее конкурентов Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали на 0,1% и 1,6% соответственно.

Цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Беспокойство у трейдеров вызывает риск введения очередной волны карантинных ограничений по всему миру из-за нового штамма, и, соответственно, снижения спроса на сырьё.

Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения "омикроном" был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки.

В центре внимания трейдеров в четверг - заседание министров государств ОПЕК+, которым предстоит принять решение о том, стоит ли корректировать согласованные ранее уровни наращивания добычи в связи с высвобождением стратегических резервов рядом стран, включая США, а также с появлением штамма "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $69,23 за баррель, что на $0,36 (0,52%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,36 (0,5%) - до $68,87 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $65,95 за баррель, что на $0,38 (0,58%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в среду стоимость этих контрактов снизилась на $0,61 (0,9%) и составила $65,57 за баррель.

В ноябре Brent подешевела на 16%, WTI - на 21%. Месячное падение стоимости обеих марок стало самым существенным с марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 ноября, на 900 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали падения на 2,7 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 4 млн баррелей, дистиллятов - на 2,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост соответственно на 900 тыс. баррелей и 1 млн баррелей.