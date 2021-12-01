Рынок акций РФ начал декабрь с роста к 3960п по индексу МосБиржи на общемировом оптимизме

Москва. 1 декабря. Рынок акций РФ на первых декабрьских торгах вырос на фоне общемировой коррекции фондовых площадок и отскока нефти (Brent превысила $71 за баррель), индекс МосБиржи поднялся в район 3960 пунктов, при этом локомотивом роста выступили бумаги финансового и нефтегазового секторов, лидировали акции "Аэрофлота" на фоне расширения Россией международных авиарейсов с 1 декабря.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3959,29 пункта (+1,8%), индекс РТС - 1687,12 пункта (+2,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,7%.

Доллар просел до 73,93 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+4,7%), "Московской Биржи" (+4,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,2% и +1,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +0,7% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%).

По оценке замначальника инвестиционно-брокерского управления ИК "Универ-Капитал" Олеси Сысоевой, поддержку российским активам оказало наметившееся снижение геополитических рисков на фоне подготовки встречи президентов США и России, а также известий, что "Роснано" в среду не допустило дефолта по своим облигациям.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает рост спроса на рисковые активы, поскольку тревоги по поводу штамма omicron постепенно ослабевают, так как первичная информация об "ужасном" варианте пока не подтверждается. Рынки не пугают заявления председателя ФРС о более скором завершении программы покупки облигаций. Даже жесткие заявления ЦБ РФ не становятся препятствием для покупки подешевевших акций. В итоге пробой зоны поддержки 3800-3820 пунктов по индексу МосБиржи оказался ложным, теперь можно рассчитывать как минимум на половину 50% отскока в диапазоне от недавнего минимума до рекордного значения.

История с очередными дипломатическими толканиями между США и РФ компенсируется подтверждением информации о подготовке переговоров президентов РФ и США. В техническом плане рынок снимает перепроданность на оптимистичном внешнем фоне. Из внутренних новостей можно отметить, что российский PMI в обрабатывающих отраслях поднялся до 51,7 пункта в ноябре с 51,6 пункта в октябре.

В Европе старт нового месяца также проходит на позитивной ноте. Первичные данные про "омикрон" хоть и указывают на низкую эффективность существующих вакцин, но также подтверждают слабый характер симптоматики заболеваний. Поэтому распродажи акций превратились в очередной шанс для покупок.

Министр нефти Ирака заявил о том, что он рассчитывает на продление текущего уровня добычи в ОПЕК+ на краткосрочную перспективу. Однако подобная позиция пока не является основной. В начале недели Саудовская Аравия и Россия заявляли, что прямой необходимости немедленно реагировать на появление нового штамма коронавируса нет.

"Ястребиная" риторика ФРС может восприниматься в качестве уверенности в силе экономики, а распродажи последних дней сделали многие акции достаточно привлекательными, чтобы использовать их в качестве средства участия в рождественском ралли, считает Кочетков.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, в среду индекс МосБиржи закрепился выше 3960 пунктов на фоне восстановления мировых рынков и цен на нефть. Двигателем российского рынка выступили "фишки" нефтегазового и финансового секторов. Рынок золота остается под давлением на фоне возможного ускорения сокращения программы стимулирования Федрезерва США.

ВОЗ сообщила, что пока нет данных о том, что действующие вакцины неэффективны против штамма "омикрон", в то же время болезнь протекает в легкой форме. На этом фоне позитивные настроения на рынках могут сохраниться, индекс МосБиржи в четверг имеет шансы преодоления отметки 4000 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, цены на нефть укрепляются накануне заседания ОПЕК+ - нефтетрейдеры рассчитывают, что альянс может взять паузу в наращивании добычи на 400 тыс. б/с в следующем месяце на фоне рисков для спроса в условиях нового штамма вируса COVID-19 и раскрытия в США и некоторых других странах стратегических нефтяных резервов. Ужесточение риторики ФРС негативно влияет на рынки emerging markets, однако российские акции опережают свои аналоги, выигрывая от инфляции и роста сырьевых цен. Смягчение геополитической напряженности - еще один потенциальный катализатор роста российского рынка акций и укрепления рубля, считает аналитик.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос также на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 1,1-2%) и США (индексы растут на 1-1,5%).

Первые случаи "омикрона" подтверждены в Бразилии. Таким образом, Бразилия стала 20-й страной в мире, сообщившей об обнаружении нового штамма коронавируса.

Администрация США для предотвращения распространения "омикрона" на территории страны готовит более строгие требования к тестированию для всех въезжающих, включая американцев, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре вырос до 61,1 пункта при прогнозах роста до 61 пункта с октябрьских 60,8 пункта, сообщает Trading Economics.

Согласно данным отраслевой организации ADP, число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 534 тыс., что оказалось лучше среднего прогноза экспертов на уровне 525 тыс.

Нефть в среду скорректировалась вверх после падения днем ранее, хотя вечером отскок замедлился (Brent не удержала $72,6 за баррель). Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,63 за баррель (+3,5% и -5,4% во вторник), январская цена WTI - $68,45 за баррель (+3,4% и -5,4% накануне).

В центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи.

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 909 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,45-2,7 млн), запасы бензина выросли на 4,03 млн баррелей (ожидания варьировались от роста на 0,9 млн до снижения на 0,33 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,16 млн баррелей (ожидалось от снижения на 0,8 млн до роста на 1 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+8,6%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+7,7%), бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+5,2%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+5%), En+ (MOEX: ENPG) (+4,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,9%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+4,7%).

Чистая прибыль по группе компаний "Русснефть" (с учетом 4 филиалов) за 9 месяцев 2021 года составила 23,556 млрд рублей против 4,31 млрд рублей за аналогичный период год назад. Показатель EBITDA по группе за отчетный период вырос в 2,8 раза и достиг 49,234 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,5%) выросла на 19% ко второму кварталу и достигла 16,758 млрд рублей.

Акционеры Etalon (MOEX: ETLN) Group (+2,6%, до 102,88 рубля) на годовом собрании в среду утвердили выплату дивидендов в размере 9,39 рублей на акцию за 2020 год, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 10 декабря, выплату планируется осуществить 16 декабря.

Подешевели расписки EMC (MOEX: GEMC) (-7,2%), бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-5,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4,5%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-3,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 119,72 млрд рублей (из них 26,84 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 19,59 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,42 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").