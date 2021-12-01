Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли благодаря снижению геополитических рисков

Москва. 1 декабря.

Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду продемонстрировали умеренный рост благодаря снижению геополитических рисков в ожидании встречи президентов России и США; исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, умеренно снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 2 базисных пункта по отношению к закрытию вторника и составила 114,32% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 7,5 базисного пункта, до 104,28% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, до 0,735% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 2,5 базисного пункта, составив 114,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 27 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 135,71% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 3,515% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 86 базисных пунктов, до 130,56% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов, до 3,51% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 9 базисных пунктов - до 110,23% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 2,335% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 54 базисных пункта, подорожав до 127,52% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,59% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 19 базисных пунктов, до 111,17% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 2,56% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 5 базисных пунктов, до 106,09% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 1,41% годовых).

"Котировки большинства выпусков суверенных еврооблигаций РФ продемонстрировали в середине недели умеренный рост, в результате чего доходность десятилетнего выпуска с погашением в 2029 году снизилась за день на 2 базисных пункта, до 2,68% годовых. Позитивное влияние на российские долговые бумаги оказал такой фактор, как локальное снижение геополитических рисков на фоне ожидаемой встречи президентов России и США. Вместе с тем активность покупателей в секторе отечественных долговых бумаг сдерживалась негативным внешним фоном. В частности, доходность десятилетних US Treasuries в среду выросла на 3 базисных пункта, отыгрывая комментарии главы Федрезерва США Джерома Пауэлла о том, что ФРС, вероятно, придется быстрее сокращать программу выкупа активов и раньше начать повышение процентной ставки для борьбы с высокой инфляцией, которая угрожает американскому рынку труда", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.