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01 декабря 2021 года 15:40

Рубль днем укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва. 1 декабря. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль подрастает к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 73,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,62 руб./EUR1, подешевев на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,01 копейки - до 78,25 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 декабря на 91,8 копейки, до 73,9746 руб./$1, и уменьшил курс евро на 98,8 копейки, до 83,8354 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на первых торгах декабря вслед за дорожающей нефтью и в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России после соответствующих заявлений председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

ЦБ РФ будет проводить такую ДКП, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%, это произойдет к концу 2022 года, в частности, сказала она. "Мы намерены проводить ту политику, которая позволит вернуть инфляцию к цели - к 4%. Мы рассчитываем, что это произойдет к концу следующего года", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, будет ли ответ денежно-кредитной политики в России на существующую ситуацию локальным и достаточно жестким.

Кроме того, по словам Набиуллиной, совет директоров Банка России на заседании 17 декабря будет рассматривать широкий диапазон решений по ключевой ставке: от 0 до повышения на 100 базисных пунктов (б.п.). "Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, в рамках заседания на прошлом заседании совета директоров мы обозначили, как видим диапазон ставки до конца этого года - там диапазон от 0 до 100. Мы в этом диапазоне будем рассматривать решение, но надо сказать, что сейчас прогноз и по инфляции идет скорее по верхней границе нашего прогноза. Мы это будем учитывать, плюс к этому получим дополнительные данные, в том числе по инфляции за ноябрь с разбивкой по ценам, по услугам. Когда появится эта информация, наверное, будет больше понимания", - подчеркнула Набиуллина.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с выявлением нового штамма COVID-19 "омикрон" и его последствия для роста мировой экономики.

Инвесторы связывают свои надежды на предотвращение нового ковидного кризиса с компаниями производителями вакцин от COVID-19 и их способностью быстро и эффективно модифицировать уже существующие вакцины для борьбы с новым штаммом. Однако ученые отмечают, что остается еще много неисследованных проблем относительно "омикрона", на что у них уйдет несколько недель.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предупредил, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" несет в себе риски для обеих частей мандата ЦБ, поскольку может, с одной стороны, усугубить проблему инфляции, а с другой - ограничить занятость.

"Возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 и появление штамма "омикрон" несут в себе понижательные риски для занятости и экономической активности, создавая при этом дополнительную неопределенность в отношении инфляции, - говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленном для его выступления в банковском комитете Сената. - Рост опасений, связанных с новым штаммом, сократит желание людей работать в очном формате, и это замедлит восстановление рынка труда и усугубит проблемы в цепочках поставок".

Заявление Пауэлла было воспринято трейдерами как сигнал того, что повышение базовой процентной ставки Федрезервом может быть отодвинуто на более дальний срок, чем ожидалось ранее, отмечает Bloomberg.

Цены на нефть продолжают укрепляться в ходе торгов в среду после падения накануне.

В центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на выявление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что коалиция может принять решение о приостановке наращивания добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $72,46 за баррель, что на 4,67% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,09 за баррель, что на 4,4% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам ноября WTI подешевела на 21%, Brent - на 16%, что стало самым существенным падением за месяц с марта 2020 года.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 747 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на прошлой неделе на 1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Эксперты ждут официальных данных Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts в среднем ожидают падения резервов на 2,7 млн баррелей.

"В первый день декабря на мировых рынках наблюдается практически повсеместный подъем - инвесторы на время абстрагировались от рисков, сопряженных с новым вирусом, и выкупают привлекательные подешевевшие активы. Резкий отскок совершили и нефтяные цены, которые оттолкнулись от минимумов августа и уже торгуются выше отметки 72 доллара за баррель Brent, что, безусловно, помогает нашей валюте продолжать движение в северном направлении от апрельских минимумов, отмеченных на прошлой неделе. При этом важно отметить, что текущее восстановление высокодоходных активов обусловлено прежде всего техническими факторами, тогда как фундаментальные реалии по-прежнему говорят в пользу как минимум соблюдения осторожности из-за неопределенности с вирусом", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Укрепиться рублю помогли вчерашние заявления Владимира Путина, которые не звучали особенно жестко и несколько снизили геополитические опасения. Позитив для рубля был связан и с комментариями Эльвиры Набиуллиной, напомнившей вчера о перспективах повышения ставки сразу на 100 б.п. Вчерашние жесткие заявления Джерома Пауэлла пока не оказывают существенного влияния на рубль, но в целом перспективы более раннего ужесточения ДКП в США не добавляют позитива валютам EM. В ближайшие дни, помимо эпидемиологических и геополитических новостей, для рубля будут важны и сообщения о ходе встречи ОПЕК+. Если картель, действительно, приостановит наращивание добычи, то цены на нефть могут ощутимо вырасти, что поддержит рубль. Тем не менее текущая ситуация на рынке все же не предполагает существенного снижения курса пары "доллар-рубль" с текущих уровней", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в среду после завершения налогового периода ноября, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 6 б.п. - до 7,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 9 б.п. - до 8,24% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 8 б.п. каждая - до 8,24% и 9,13% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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