Средняя стоимость платины по итогам 2021г возрастёт, скорее всего, до $1130/унц. - ПСБ

Средняя стоимость платины по итогам следующего года возрастёт, скорее всего, до $1130 за тройскую унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы ожидаем, что к концу текущего году цены на платину будут оставаться на текущих значениях из-за продолжающегося дефицита чипов, так как на долю автопроизводителей приходится порядка 33% всего потребления платины в мире. Вместе с тем поддержкой выступит высокий спрос со стороны промышленности, однако оттоки из "платиновых" ETF могут практически полностью это нивелировать. Также отмечаем, что потенциальные новые ограничительные меры из-за штамма COVID-19 "омикрон" в Южной Африке, которая является крупнейшим производителем платины в мире с долей почти в 70%, могут негативно сказаться на предложении, что поддержит цены, - пишет аналитик банка Алексей Головинов. - В 2022 году ожидаем, что ситуация с дефицитом полупроводников будет постепенно улучшаться, что подстегнёт спрос со стороны автопроизводителей. К тому же всё больше компаний заменяют дорогой палладий на более дешёвую платину в бензиновых катализаторах. На наш взгляд, неприятным сюрпризом могут стать китайские автопроизводители. По данным WPIC, фактическое потребление платины в КНР гораздо ниже объёмов импорта, что может говорить о том, что автопроизводители накапливают запасы в период низких цен, чтобы в дальнейшем использовать их, когда производство машин начнёт восстанавливаться из-за постепенной стабилизации ситуации с чипами. Мы прогнозируем, что средняя цена платины увеличится по итогам следующего года и составит $1130 за тройскую унцию".

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