"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Сбербанка с прогнозной ценой 350 руб

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Сбербанка с прогнозной ценой 350 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца, сообщается в комментарии.

"15 декабря Сбербанк подведет итоги первого года реализации "Стратегии 2023". Мы считаем, что компания даст прогноз стоимости риска ниже текущих ожиданий рынка. В октябре рост кредитного портфеля Сбербанка ускорился до 1,4% м/м, ожидаем сильную динамику кредитования по итогам ноября. Мы предполагаем, что дивидендная доходность акций банка составит 11,6% по итогам текущего года", - указывают эксперты.

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