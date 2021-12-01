ПСБ рекомендует держать акции ТМК с прогнозной ценой 100 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "ТМК" с прогнозной ценой на уровне 100 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"ТМК" представила на уровне ожиданий рынка финансовые результаты за 9 месяцев 2021 года. Внимание инвесторов было приковано к тому, как изменится вектор развития компании после мартовского приобретения 86,54% акций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод". Интерес к компании также был обусловлен развитием ситуации касательно будущей дивидендной политики. Напомним, что выдвинутое предложение 30 июля 2021 года о выплатах дивидендов по результатам шести месяцев 2021 года в размере 17,71 руб. на акцию вызвало бурный рост котировок компании. Мы считаем, что нисходящий тренд может продолжиться вплоть до окончания февральских Олимпийских игр, однако компания может преподнести приятный сюрприз в виде новых высоких дивидендов", - отмечает эксперт банка Егор Жильников.

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