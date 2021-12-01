Текущий момент интересен для покупок среднесрочных ОФЗ - Инвестбанк Синара

Текущий момент интересен для формирования позиций в среднесрочных ОФЗ, считают главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин.

"Мы ожидаем в декабре ослабления напряженности на долговом рынке. Ключевое событие месяца - решение ЦБ РФ по ключевой ставке, которое регулятор примет 17 декабря. Предполагаем повышение на 50 б. п., что, на наш взгляд, уже учтено рынком и не приведет к негативной переоценке ОФЗ. В центре внимания, учитывая недавнюю слабость рубля, остается инфляция. Кроме того, Джо Байден намерен провести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы разрядить растущую напряженность между странами. Итоги встречи, вероятно, окажут положительное влияние на рынок. На наш взгляд, рост доходности на рынке ОФЗ в конце ноября создал хорошую возможность для формирования позиции в среднесрочных ОФЗ", - пишут эксперты в обзоре.

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