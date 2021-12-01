"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 367 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,76%, стоп-приказ: 298 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что чистая прибыль банка по РСБУ за 10 месяцев 2021г взлетела в годовом выражении более чем на 63%, до 1 трлн рублей, а чистый процентный доход вырос на 12%, до 1,3 трлн рублей. Текущая коррекция рынка обусловлена геополитическими рисками, а также снижением котировок нефти, спровоцированным новым штаммом коронавируса "омикрон". Однако учитывая растущий бизнес банка, эксперты считают просадку отличной возможностью для покупки бумаг эмитента.

"Восходящий тренд сохраняет свою силу, - указывают стратеги "Финама". - Котировки компании существенно скорректировались и находятся в широком диапазоне. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 10,5% и выставлении стоп-заявки на уровне 298 рублей риск на портфель составит 0,80%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,80".

Сбербанк - крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

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