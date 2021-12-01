ПСБ рекомендует покупать акции НЛМК с целью 264 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 264 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Несмотря на снижение цен на сталь, "НЛМК" демонстрирует устойчивые финансовые результаты, привлекая инвесторов двузначной дивидендной доходностью. Характер текущего замедления спроса на сталь, по нашему мнению, вызван регуляторными ужесточениями в КНР, которые продлятся до начала Олимпийских игр (февраль). В дальнейшем мы ожидаем возвращения спроса на сталь со стороны Поднебесной, что повысит привлекательность компании, учитывая высокую долю экспорта в структуре продаж", - отмечают эксперты ПСБ.

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