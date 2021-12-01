Рубль к концу декабря, скорее всего, вернется к уровню 72 руб./$1 - Инвестбанк Синара

Рубль несправедливо перепродан по сравнению со схожими валютами, и, скорее всего, к концу декабря курс вернется к уровню 72 руб./$1, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

Эксперты банка Сергей Коныгин и Александр Афонин отмечают, что по своей динамике в последние дни рубль попал в группу валют развивающихся рынков с нестабильной политической и ковидной ситуацией (мексиканский песо, турецкая лира, южноафриканский ранд). Глобальное укрепление доллара США из-за бегства инвесторов от риска ударило по валютам формирующихся рынков.

По мнению аналитиков, по фундаментальным показателям рубль должен быть сильнее своих аналогов. Они выделили следующие факторы: более значительный в силу сезонности экспорт газа, рост интереса нерезидентов к операциям carry trade на фоне повышения ставки ЦБ и ослабление доллара.

Распространение омикрон-варианта коронавируса смягчит риторику ФРС на заседании в декабре, что приведет к ослаблению доллара на фоне других валют, считают Коныгин и Афонин.

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