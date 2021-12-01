Индекс S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 4510-4560п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4510-4560 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 двигается к поддержке, расположенной на уровне 50-дневной скользящей средней, демонстрируя коррекционное движение в рамках восходящего тренда. Индикатор RSI опустился ниже 50 пунктов, сигнализируя о том, что инициативу перехватили "медведи". MACD также указывает на развитие нисходящей тенденции. В ближайшие дни индекс широкого рынка может демонстрировать умеренно негативную динамику, стремясь к области 4540-4550 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Они напоминают, что в среду будет опубликован производственный индекс ISM за ноябрь. Консенсус предполагает повышение показателя до 61 по сравнению с 60,8 в октябре, что продолжит указывать на восстановление экономической активности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.