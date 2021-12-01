ПСБ рекомендует покупать акции Магнита с целью 7650 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Магнита" с целью 7650 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Компания находится в активной стадии реализации стратегии по трансформации бизнеса и развитию сегмента онлайн-торговли, которая позволит раскрыть внутреннюю стоимость компании. Консолидация с Дикси позволит компании удвоить рыночную долю в Москве и Санкт-Петербурге и повысит потенциал роста денежных потоков в среднесрочной перспективе. Полагаем, что COVID-ограничения в IV квартале не окажут существенного влияния на показатели компании, позитивно смотрим на их динамику в последующие кварталы", - пишут аналитики ПСБ.

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