Акции Apple в текущий момент интересны для спекулятивных покупок - BCS Express

Акции Apple Inc. в текущий момент интересны для спекулятивных покупок, после вероятной коррекции вниз их можно рассматривать для долгосрочных инвестиций, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Текущие уровни котировок акций Apple из-за наступающей технической перекупленности не выглядят привлекательными для долгосрочного инвестирования, но прямо сейчас акции интересны для спекуляций. Это может продолжаться, пока не появится определенность по поводу действий ФРС и более релевантная информация о штамме COVID-19 "омикрон", - пишет аналитик инвесткомпании.

Долгосрочная перспектива при этом остается умеренно позитивной, после коррекции акции Apple стоит рассмотреть к покупке, считает Гаврилов.

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