ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку в декабре, вопрос в выборе шага - "Локо-Инвест"

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на заседании в декабре 2021 года, вопрос в выборе шага: +50 б.п., +75 б.п. или +100 б.п., говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Комментарии со стороны ЦБ остаются жесткими, предполагая 100%-ную вероятность повышения ключевой ставки, но оставляя пространства для выбора шага. Мы уверены, что ЦБ будет рассматривать три варианта (+50 б.п., +75 б.п. или +100 б.п.) в зависимости от тех данных, которые мы получим до заседания, и происходящего на глобальных рынках. Общая картина мира не меняется - чрезмерно повышенные инфляционные ожидания и отсутствие предпосылок для их быстрого снижения, особенно если рубль будет оставаться волатильным. Поэтому даже если ЦБ решит в декабре повышать ставку меньше, чем мы ожидаем (+100 б.п.), то декабрьское повышение не будет последним в текущем цикле ужесточения политики", - пишет Полевой.

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