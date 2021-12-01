Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, индексы поднялись к уровням почти недельной давности

Москва. 1 декабря. Рынок акций РФ утром в среду растет вслед за внешними фондовыми площадками и на фоне восстановления нефти (Brent поднялась к $72 за баррель) и металлов, индексы Мосбиржи и РТС поднялись к уровням почти недельной давности во главе с бумагами "Мосбиржи".

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3933,48 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1675,16 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 73,99 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали акции "Московской биржи" (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +2,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9% и +0,8% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,8%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, несмотря на отскок рынков вверх, неопределенность в отношении распространения и влияния нового штамма коронавируса "омикрон" сохраняется. Также турбулентности на рынки добавил председатель ФРС США Пауэлл, который накануне признал, что инфляция носит не временный характер, и Федрезерв примет ряд мер по борьбе с ней. Можно ожидать, что темпы сокращения выкупа активов ускорятся. На данных заявлениях доходность казначейских облигаций США выросла, что привело к дальнейшему укреплению доллара к основным валютам.

В то время как некоторые аналитики ожидают, что альянс ОПЕК+ откажется от планов по увеличению предложения на 400 тыс. б/с в январе в свете потенциального удара по спросу из-за ограничений на поездки, чтобы сдержать распространение штамма "омикрон", несколько министров альянса заявили, что необходимости в изменениях текущего курса нет.

Рубль укрепляется на фоне заявлений глав ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о дальнейшем повышении ставки. Кроме того, в Кремле надеются, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдет до конца года, что несомненно позитивно сказывается на снижении геополитической напряженности, отмечает Кабаков.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, улучшение внешнего фона подталкивает к продолжению осторожных покупок российских акций и рубля с использованием спекулятивной тактики торгов. В числе лидеров роста могут оказаться акции "Норникеля" благодаря росту цен на его продукцию (никель, платина). Судя по характеру торгов в последние два дня, масштабные распродажи российских акций нерезидентами завершились, поэтому неплохо выглядят акции Сбербанка и "Газпрома".

В среду пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+: сюрпризов от него не ожидается, наиболее вероятен сценарий, что картель не изменит предыдущие планы и повысит добычу в январе на 400 тыс. б/с. Это может оказать поддержку нефти, которая выглядит перепроданной, ей нужно отскочить хотя бы на половину пятничного падения, то есть в район $75-76 за баррель Brent, считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, цены на нефть остаются во власти "медведей", информации по новому штамму коронавируса мало. Глава ФРС допустил более раннее сворачивание мягкой денежной политики в условиях устойчивого роста американской экономики и роста уровня инфляции.

На форуме "Россия зовет!" Владимир Путин поручил разработать дополнительные стимулы для долгосрочных инвестиций физических лиц в российские ценные бумаги. Это очень хорошая новость - расширение прослойки долгосрочных инвесторов сделает рынок более "взрослым" и поможет избежать разочарований. Дополнительные стимулы будут способствовать притоку "свежих денег" на фондовый рынок, полагает Верников.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, в фокусе внимания инвесторов в среду будет публикация данных ADP по числу новых рабочих мест в частном секторе США, а также выход индекса ISM в промышленности США в ноябре. Скорее всего, оба показателя останутся на высоком уровне, что окажет рынкам некоторую поддержку.

Улучшение внешнего фона и отскок цен на энергоносители окажут поддержку российскому рынку акций, что приведет к росту индекса МосБиржи в район 3950 пунктов, считает аналитик.

Индексы акций в США во вторник снизились на 1,6-1,9% на опасениях по поводу нового штамма коронавируса "омикрон". Некоторые аналитики полагают, что серьезного экономического спада, как в прошлом году, удастся избежать, поскольку в этот раз больше людей вакцинированы от COVID-19. Но в то же время новый штамм может привести к тому, что возвращение на допандемийные уровни экономической активности будет отложено, особенно в таких секторах, как туризм и услуги, сообщает MarketWatch.

Между тем, председатель Федрезерва Джером Пауэлл предупредил, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" несет в себе риски для обеих частей мандата ЦБ, поскольку может, с одной стороны, усугубить проблему инфляции, а с другой - ограничить занятость.

Заявление Пауэлла было воспринято трейдерами как сигнал того, что повышение базовой процентной ставки Федрезервом может быть отодвинуто на более дальний срок, чем ожидалось ранее, отмечает Bloomberg.

Тем временем, в Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,9-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1%).

Первые случаи "омикрона" подтверждены в Бразилии. Таким образом, Бразилия стала 20-й страной в мире, сообщившей об обнаружении нового штамма коронавируса.

Администрация США для предотвращения распространения "омикрона" на территории страны готовит более строгие требования к тестированию для всех въезжающих, включая американцев, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Нефть утром в среду отскакивает вверх после падения днем ранее.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $71,98 за баррель (+4% и -5,4% во вторник), январская цена WTI - $68,63 за баррель (+3,7% и -5,4% накануне).

В центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 747 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на прошлой неделе на 1 млн баррелей.

Эксперты ждут официальных данных Минэнерго США, которые будут опубликованы в среду в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают падения запасов на 2,7 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+8,3%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+6,1%), бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,4%), En+ (MOEX: ENPG) (+3,3%), "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (+3,3%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,2%).

Скорректированная EBITDA "Трубной металлургической компании" выросла на 19% ко второму кварталу и достигла 16,758 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,5%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-2,9%), бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 26,47 млрд рублей (из них 6,1 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,82 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,25 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").