Рубль может укрепиться до 73,5 руб./$1 в среду - BCS Express

Рубль может укрепиться до 73,5 руб./$1 в среду, говорится в комментарии BCS Express.

"Российский рубль ослаб лишь на открытии вторника, чуть выше 75,1 руб./$1, и целый день шел вразрез с крайне негативными тенденциями международных рынков рискового капитала. Обвал нефтяных фьючерсов до многомесячных минимумов остался незамеченным нацвалютой. Дело, конечно же, в пресловутом геополитическом дисконте. Поскольку консультации по саммиту президентов РФ-США продолжаются, ранее накопленная риск-премия в отечественных финансовых активах снижается. С технической точки зрения удалось отбить планку на 74,5 за доллар, что предполагает дальнейшее локальное восстановление рубля. К тому же сезонный фактор нацвалюты остается на повестке. В среду фон положительный, а значит, сохраняется пространство для снижения валютной пары USD/RUB: ориентир - 73,5 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер.

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