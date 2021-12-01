Облигации Системы серии 001P-23 на текущих уровнях интересны для покупок - ПСБ

Новый выпуск облигаций АФК "Система" серии 001P-23 на текущих уровнях интересен для покупок в инвестиционный портфель, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"АФК "Система" во вторник провела сбор заявок инвесторов на новый выпуск облигаций серии 001P-23 объемом 5 млрд руб. Срок обращения займа составляет 10 лет, оферта - через 4,25 года. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 10,05-10,25% годовых, закрытие книги прошло по ставке 10,0% годовых, что соответствует доходности 10,38% (купон квартальный). Текущий уровень доходности ОФЗ и корпоративных облигаций учитывает возможность повышение ключевой ставки ЦБР до 8,5%. Этот уровень, скорее всего, будет максимумом в текущем цикле повышения ставки. В среднесрочной перспективе (2022-2023 гг.) ждем снижения ставок. Это делает интересной покупку длинных облигаций крупных эмитентов на текущих уровнях. Рекомендуем добавить новый выпуск облигаций АФК "Система" в портфель", - отмечают эксперты ПСБ.

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