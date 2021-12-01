Индекс Мосбиржи проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3840-3990п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 3840-3990 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российские фондовые индексы вышли в плюс в начала основной торговой сессии в среду на фоне улучшения зарубежных настроений. Волатильность на мировых площадках растет, но в то же время позволяет заработать на краткосрочных колебаниях. Индексы Мосбиржи и РТС в середине недели, судя по всему, попытаются закрепиться выше ближайших сопротивлений 3900 и 1650 пунктов соответственно. Рынок обладает неплохим потенциалом краткосрочной восходящей коррекции в район 4050 и 1750 пунктов, но для его реализации потребуется заметное улучшение внешних факторов. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - 3840-3990 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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