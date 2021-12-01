Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 в среду - "Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 и на уровне 83,0-84,5 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля во вторник, 30 ноября, торговался без единой динамики в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 74,06 руб. (-0,48 руб.), курс евро - 83,90 руб. (-0,50 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру среды восстановилась на 3% и составила $71,32 за баррель. Сырьевая волатильность сохраняется колоссальной. На открытии торгов в среду, 1 декабря, российский рубль укрепляется в парах с мировыми валютами. В моменте рубль находит точку опоры в виде сырьевой коррекции, но стратегически весь спектр рисков остается в силе - от геополитики до эпидемиологии. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 73,5-74,5 руб. в паре с долларом и на уровне 83,0-84,5 руб. в паре с европейской валютой", - пишет аналитик Денис Бадьянов.

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