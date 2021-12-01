.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 в среду - "Альфа-Капитал"
.
01 декабря 2021 года 10:19
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 в среду - "Альфа-Капитал"
Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 и на уровне 83,0-84,5 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала". "Курс российского рубля во вторник, 30 ноября, торговался без единой динамики в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 74,06 руб. (-0,48 руб.), курс евро - 83,90 руб. (-0,50 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру среды восстановилась на 3% и составила $71,32 за баррель. Сырьевая волатильность сохраняется колоссальной. На открытии торгов в среду, 1 декабря, российский рубль укрепляется в парах с мировыми валютами. В моменте рубль находит точку опоры в виде сырьевой коррекции, но стратегически весь спектр рисков остается в силе - от геополитики до эпидемиологии. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 73,5-74,5 руб. в паре с долларом и на уровне 83,0-84,5 руб. в паре с европейской валютой", - пишет аналитик Денис Бадьянов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
01 декабря 2021 года 19:41
Рубль вечером продолжает умеренно подрастать к доллару и евро вслед за нефтью и благодаря улучшению настроений глобальных инвесторов
Москва. 1 декабря. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью и благодаря улучшению ситуации на внешних рынках. читать дальше
.01 декабря 2021 года 19:27
Москва. 1 декабря. Рынок акций РФ на первых декабрьских торгах вырос на фоне общемировой коррекции фондовых площадок и отскока нефти (Brent превысила $71 за баррель), индекс МосБиржи поднялся в район 3960 пунктов, при этом локомотивом роста выступили бумаги финансового и нефтегазового секторов, лидировали акции "Аэрофлота" на фоне расширения Россией международных авиарейсов с 1 декабря. читать дальше
.01 декабря 2021 года 18:50
Москва. 1 декабря. читать дальше
.01 декабря 2021 года 18:44
Среднесрочные перспективы российского рынка акций умеренно позитивны, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Текущая ситуация на рынке для инвесторов не выглядит простой в плане принятия решения, впрочем, как и всегда. С одной стороны, уже прошла существенная коррекция, в том числе и по... читать дальше
.01 декабря 2021 года 18:19
ставка на высокие цены на газ и рекордный уровень дивидендов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Газпром" представил сильные финансовые результаты по итогам третьего квартала 2021 года, чему способствовали сохраняющиеся у рекордных уровней цены на газ в Европе. Выручка выросла на 69,7% г/г,... читать дальше
.01 декабря 2021 года 17:46
Текущий баланс факторов негативен для рынка ОФЗ, для его изменения понадобятся переломные события, например, сигнал от Банка России о завершении цикла ужесточения, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Наблюдающееся с прошлой среды снижение доходностей вдоль кривой (на 20-25 б.п.), на наш... читать дальше
.01 декабря 2021 года 17:26
Средняя стоимость платины по итогам следующего года возрастёт, скорее всего, до $1130 за тройскую унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы ожидаем, что к концу текущего году цены на платину будут оставаться на текущих значениях из-за продолжающегося дефицита чипов, так как на долю... читать дальше
.01 декабря 2021 года 17:05
Справедливая стоимость акций Merck & Co. составляет $100 за штуку, что соответствует потенциалу роста 33% от текущих уровней и рекомендации "покупать", сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Группа внешних научных консультантов FDA рекомендовала агентству разрешить к применению... читать дальше
.01 декабря 2021 года 16:38
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Сбербанка с прогнозной ценой 350 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца, сообщается в комментарии. "15 декабря Сбербанк подведет итоги первого года реализации "Стратегии 2023". Мы считаем,... читать дальше
.01 декабря 2021 года 16:18
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "ТМК" с прогнозной ценой на уровне 100 рублей за штуку, сообщается в комментарии. "ТМК" представила на уровне ожиданий рынка финансовые результаты за 9 месяцев 2021 года. Внимание инвесторов было приковано к тому, как изменится вектор... читать дальше
.01 декабря 2021 года 15:56
Перепроданность акций в среднесрочном периоде может сыграть на руку покупателям акций "Московской биржи", говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Котировки акций Мосбиржи в среду растут вместе с другими представителями финансового сектора. Инвесторы, судя по всему,... читать дальше
.01 декабря 2021 года 15:40
Рубль днем укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва. 1 декабря. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль подрастает к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ. читать дальше
.01 декабря 2021 года 15:37
Текущий момент интересен для формирования позиций в среднесрочных ОФЗ, считают главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин. "Мы ожидаем в декабре ослабления напряженности на долговом рынке. Ключевое событие месяца - решение ЦБ РФ по ключевой... читать дальше
.01 декабря 2021 года 15:16
Дивидендная доходность акций "Транснефти" по итогам 2021 года может составить 8,6%, полагают аналитики Sber CIB. "Финансовые результаты "Транснефти" за третий квартал 2021 года в целом совпали с нашими ожиданиями, свободный денежный поток превзошёл оценки на 7%. Чистая прибыль за девять месяцев... читать дальше
.01 декабря 2021 года 14:58
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Crowdstrike Holdings Inc. с целевой ценой $318 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 46%, стоп-приказ: $204, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что 1... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.